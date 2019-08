Deti si zostrojili na detskej univerzite robota a dozvedeli sa o IT

Účastníci detskej univerzity si mohli vyskúšať, ako funguje práca s rozšírenou realitou, ktorú už dnes využívajú napríklad architekti či pracovníci vo výrobe a doprave.

Bratislava 1. augusta (TASR) - Deti si na Detskej univerzite Komenského mohli zostrojiť vlastného robota s umelou inteligenciou, ktorý dokáže vidieť aj hovoriť. Na IT workshopoch sa zúčastnilo takmer 70 detí. TASR o tom informovala PR manažérka Slávka Boldocká.



Podľa Boldockej mal najväčší úspech u detí IT workshop s názvom Appka pre budúcnosť. Hovorili hlavne o umelej inteligencii a rozšírenej realite. "Cieľom aktivity je deťom rozširovať obzory, hravou formou ich oboznamovať s vecami, ktoré sú už neoddeliteľnou súčasťou ich životov a dať im príležitosť dostať kompetentné odpovede na zvedavé otázky priamo od expertov," uviedla Boldocká.



Účastníci detskej univerzity si mohli vyskúšať, ako funguje práca s rozšírenou realitou, ktorú už dnes využívajú napríklad architekti či pracovníci vo výrobe a doprave. "Zobrazenie virtuálnych 3D objektov v reálnom pracovnom prostredí prináša veľa inovatívnych možností, pričom dnes už na to stačí mať len wifi a mobilný telefón, tablet alebo okuliare pre rozšírenú realitu," povedala Boldocká. Deti mohli nazrieť do zákulisia programátorského sveta, prejsť sa miestami, kde vznikajú rôzne IT riešenia a pozrieť sa na Bratislavu z výšky 15. poschodia.



Deťom tiež predstavili slovenského chatbota, ktorý je upravený na slovenské podmienky, dokáže sa sám učiť a zlepšovať, a môžu ho firmy, inštitúcie, ale aj školy využívať priamo na svojom webe či sociálnych sieťach.



IT workshop zorganizovala v rámci letnej Detskej univerzity Komenského 29. a 30. júla spoločnosť Datalan, spolu s partnermi IBM Slovensko a Dorps.