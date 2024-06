Deti ušetrili životné prostredie od 9 ton oleja

Bratislava 21. júna (OTS) - Vedeli ste, že ak sa použitý kuchynský olej vyleje do umývadla, toalety či prírody, vážne to ohrozuje vodu a pôdu? Aj preto spoločnosti ESPIK a BILLA priniesli do škôl unikátny projekt, v rámci ktorého mohli žiaci po celý školský rok nosiť tento druh odpadu do svojich škôl.Do projektu sa zapojilo takmer 300 škôl z celého Slovenska, ktoré celkovo vyzbierali 8 960 kg použitého kuchynského oleja. Vybrané školy získali za svoju snahu hodnotné ceny od partnerov projektu, napríklad deň plný ovocia s BILLA.Študenti, žiaci, ich rodičia a príbuzní, ale aj zamestnanci škôl – všetci spolu mohli v prvom ročníku ekologického projektuzbierať vo svojich školách jedlé tuky a oleje. Do iniciatívy sa zapojilo 297 materských, základných a stredných škôl z celej krajiny. Najusilovnejšou z nich bola Cirkevná spojená škola sv. Martina vo Hviezdoslavove, ktorá celkovo vyzbierala 424 kg kuchynského oleja. V prepočte na žiaka zas zvíťazila materská škola vo východoslovenskom Brehove, ktorá dokázala vyzbierať 232 kg oleja. Keďže do tejto škôlky chodí len 9 žiakov, v prepočte na dieťa ide o viac ako 25 kg oleja. Tesne za nimi skončila malá základná škola v Žakovciach neďaleko Popradu, ktorá zozbierala 288 kg oleja, teda zhruba 15 kg na žiaka.povedalaNa konci školského roka bolo v rámci projektu na sociálnej sieti naživo vyžrebovaných 12 zapojených škôl, ktoré za svoju snahu získali pekné a hodnotné darčeky od partnerov projektu. Hlavnou cenou bol deň plný ovocia od spoločnosti BILLA, a to v podobe potravinovej karty, ktorú môže vedenie vyžrebovanej školy použiť na nákup ovocia pre svojich žiakov. Víťazom ceny sa stala Základná škola s materskou školou Likavka, ktorej sa podarilo vyzbierať 60 kg použitého oleja.vysvetlila. Navyše BILLA odmenila aj materskú školu v Brehove, ktorá vyzbierala najviac použitého oleja v prepočte na žiaka – deti dostali milý darček v dizajnových hrnčekoch.V projekte „Olejko chráni prírodu“ majú školy možnosť po celý školský rok užitočne triediť odpad.Do jednej nádoby môžu zbierať všetky druhy použitých rastlinných olejov a živočíšnych tukov, napríklad aj nálevy zo sušených paradajok, konzervovaných rýb či syrov. Vyzbieraný použitý olej sa ďalej spracováva.uviedla Michaela Hlinková, koordinátorka projektu firmy ESPIK.Ak sa použitý kuchynský olej či tuk vylieva do umývadla, toalety, prírody či komunálneho odpadu, ohrozuje vodu a pôdu. Vytvára totiž tenkú vrstvu medzi pôdnymi časticami a koreňmi rastlín, čo znižuje ich schopnosť prijímať živiny. Olej tiež znečisťuje podzemné vody a s nimi pitnú vodu, upcháva odtokové potrubia a poškodzuje kanalizáciu.Materské, základné a stredné školy sa do projektumôžu registrovať počas celého roka na stránke www.olejko.sk . Po schválenej registrácii pribudnú v areáloch škôl špeciálne nádoby určené na triedenie použitého kuchynského oleja a tukov. Cieľom projektu je v školskom roku 2024/2025 zapojiť do tejto aktivity 400 škôl, pričom už teraz je ich potvrdených viac ako 220.