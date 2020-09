Detská letná univerzita: o vírusoch a bezpečnosti aj v online svete

Bratislava 8. septembra (OTS) -18. ročník DUK live online prilákal presne 911 študentov. Z toho takmer 70 % študovalo pravidelne a vo finále získalo ažvo veku od 9 do 14 rokov diplom úspešného absolventa. Na získanie diplomu bolo potrebné nielen sledovať live stream z 9 zaujímavých prednášok vysokoškolských profesorov a odborníkov z praxe, ale aj vyplniť správne aspoň 6 z 9 testov, ktoré boli po každej prednáške dostupné na www.dukonline.sk . Online testy realizovala IT spoločnosť DATALAN, ktorá je dlhoročným partnerom letnej univerzity a prostredníctvom portálu dukonline.sk každoročne sprístupňovala štúdium množstvu zvedavých študentov, ktorí sa nemohli zúčastniť DUK osobne.Hlavnou témou aktuálneho ročníka bol koronavírus. Deti mali záujem dozvedieť sa viac o tom, čo sú vírusy, prečo vznikajú pandémie, prečo by sme vírusy nemali podceňovať alebo prečo potrebujeme imunitu. Najzvedavejšie deti boli vo veku 10 a 12 rokov. Pár ďalších zaujímavých faktov: Pomer chlapcov a dievčat bol tento rok takmer vyrovnaný – 49,2 % chlapcov a 50,8 % dievčat. Najčastejšími menami medzi študentami boli Jakub a Natália. Najväčší počet študentov vyplnilo tretí test k prednáške od RNDr. Tatiany Betákovej, DrSc. na aktuálnu tému Prečo by sme nemali koronavírus podceňovať, no súčasne študentov aj najviac potrápil, pretože úspešnosť bola pri ňom najnižšia. Najviac študentov bolo z bratislavského kraja, odkiaľ sa zapojilo až 254 študentov. Okrem Slovenska na letnej online univerzite študovali aj deti zo zahraničia, tento rok napríklad z Čiech, Rakúska, Nemecka, Belgicka, Grécka, Rumunska, Ukrajiny, ale aj z Kuvajtu, Panenských ostrovov, USA či Veľkej Británie.vyjadril sa generálny riaditeľ DATALANu Marek Paščák.Štúdium bolo aj tento rok pre všetky deti bezplatné. Prebiehalo od 1. júla do 26. augusta a prvou prednáškou ho otvoril minister školstva SR Branislav Gröhling.Súčasťou Detskej Univerzity Komenského 2020 boli aj vzdelávacie workshopy. Jeden z nich zorganizoval aj DATALAN a jeho témou bolo. Odborníci na cyber security či digitálny marketing deti hravou formou upozornili na to, aké sú nástrahy online priestoru a ako sa ňom bezpečne správať. IT workshopu pod záštitou DATALANu sa zúčastnilo 190 detí, z ktorých následne generálny riaditeľ DATALANu Marek Paščák vyžreboval jedného výhercu špičkového notebooku.DATALAN však ocenil aj študenta školy, ktorá deti najviac motivovala k štúdiu. Najviac študentov sa zapojilo zo ZŠ Brezová v Piešťanoch a spomedzi nich sme sa jedného rozhodli odmeniť smart hodinkami Xiaomi. Keďže cieľom detskej univerzity je rozvíjať záujem detí o vedné odbory, v ktorých by sa mohli v budúcnosti uplatniť, na pomoc pri žrebovaní DATALAN pozval najznámejšieho online vedátora – teoretického fyzika Samuela Kováčika známeho na sociálnych sieťach ako vedator_sk. Ani žrebovanie v jeho podaní nebolo úplne obyčajné – na to, aby spomedzi detí férovo vybral jedného výhercu, napísal krátky program, ktorý z milióna prvočísel vybral jedno a následne výhercu z danej školy. A pre tých, ktorí nevyhrali, má odkaz Pre viac informácií k DUK live online - videoprednášky, infografiku s výsledkami a ďalšie zaujímavosti kliknite na www.dukonline.sk