Detská Univerzita Komenského 2024 prichádza s veľkou novinkou

Bratislava 17. júna (OTS) - Divadlo Aréna a Univerzita Komenského v Bratislave pripravili ďalší ročník obľúbenej Detskej Univerzity Komenského. Po prvýkrát ju budú môcť navštevovať aj starší študenti vo veku 15 až 17 rokov.Detskú Univerzitu Komenského (DUK) organizuje Divadlo Aréna v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, združením Maxa Reinhardta a reklamnou agentúrou Commercium už od roku 2003. Nositeľom myšlienky a realizátorom projektu, ktorý bol prvým tohto druhu na Slovensku a v Česku, je riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura. Detská Univerzita Komenského bola v rámci Európskej únie zaradená medzi vzorové detské univerzity Európy popri univerzitách v Bazileji, Tübingene, Štrasburgu a Viedni.V tomto roku DUK otvorí svoje brány študentom už dvadsiatydruhýkrát a po prvýraz ju budú môcť navštevovať nielen deti vo veku 9 až 14 rokov, ale aj mládež vo veku 15 až 17 rokov.,“ povedal Juraj Kukura, riaditeľ Divadla Aréna a zakladateľ projektu.Deti a mládež, tentokrát vo veku od 9 až do 17 rokov, tak môžu počas letných prázdnin objavovať a spoznávať nové témy formou vysokoškolských prednášok, prispôsobených veku študentov DUK. Prednášajúcimi sú univerzitní profesori, docenti a vedeckí pracovníci.,“ povedal rektor UK Marek Števček.Detská Univerzita Komenského by nemohla vzniknúť bez podpory ďalších organizácií, ktorým záleží na edukácii mladých ľudí.,“ uviedla Simona Šípová, správkyňa ČSOB nadácie.Dvadsiaty druhý ročník DUK sa bude konať prezenčne a štrnástykrát aj dištančne, formou živého streamovania prednášok v online priestore. Súčasťou online štúdia sú testy, ktoré pre študentov pripravuje IT spoločnosť DATALAN, dlhoročný partner DUK Online.,“ povedal Michal Slovák, obchodný riaditeľ spoločnosti DATALAN.Tohtoročnú Detskú Univerzitu Komenského odštartujeme v streduza prítomnostia pozvaných hostí. Po skončení ceremónie si študenti vypočujú prvú prednášku na tému: „″, ktorú prednesie doc. Bohunka Koklesová rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.V aktuálnom ročníku je pre študentov pripravených celkom osem zaujímavých prednášok. Témy boli inšpirované návrhmi, ktoré nám zaslali absolventi minulých ročníkov. Študenti Detskej Univerzity Komenského sa tak dozvedia napríklad:, ale ajAj v tomto roku bude súčasťou DUK bohatý sprievodný program, plný pestrých podujatí a workshopov, medzi ktorými nebudú chýbať:Záujemcovia o denné (prezenčné) štúdium na DUK sa môžu prihlasovať na príslušný stupeň štúdia: primárny stupeň (9-14 rokov) alebo sekundárny stupeň(15-17 rokov) vyplnením formulára na stránke www.duk.sk až do naplnenia maximálnej kapacity, najneskôr do 10. júla 2024. Každý študent dostane index a tričko s logom DUK 2024.Slávnostne promovaní budú všetci študenti, ktorí absolvujú prezenčne najmenej 5 z 8 prednášok. V prípade študentov sekundárneho stupňa (15-17 rokov) je podmienkou získania absolventského diplomu aj vyplnenie online testov k jednotlivým prednáškam a vypracovanie eseje na ľubovoľnú tému prednášok DUK 2024.Záujemcovia o online (dištančné) štúdium na DUK sa môžu prihlasovať vyplnením formulára na stránke www.duk.sk najneskôr do 10. júla 2024. Live online štúdium je bezplatné a počet študentov nie je obmedzený. Podmienkou je prístup na internet a vek študenta – primárny stupeň (9-14 rokov) a sekundárny stupeň (15-17 rokov).Pre získanie absolventského diplomu je potrebné nielen sledovať streamované (live online) prednášky, ale aj absolvovať online testy, ktoré budú zverejňované na stránke www.dukonline.sk . Študenti sekundárneho stupňa budú musieť navyše vypracovať esej na ľubovoľnú tému prednášok DUK 2024.