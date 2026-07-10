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Detský festival Cibuláčik začína písať svoju históriu
Veľkému Cibula Festu sa narodil malý syn.
Autor TASR
Bratislava 10. júla (TASR) - Sobota 11. júla bude na letisku v Holíči na jeden deň patriť deťom. Najväčší česko-slovenský detský festival Cibuláčik odštartuje svoju cestu prvým ročníkom na mieste, kam už dlhé roky prichádzajú prevažne ich rodičia za tou najlepšou hudbou a zábavou z oboch strán rieky Morava. Veľkému Cibula Festu sa tak narodil malý syn Cibuláčik, ktorý je venovaný práve tým najmenším. A hneď úvodný ročník prinesie to najlepšie z detskej zábavy z oboch krajín. TASR informoval PR manažér Dodo Mikláš.
Na hlavnom pódiu sa predstavia Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Fíha Tralala, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulenc či obľúbený Flopy so svojou kamarátkou Fify, ktorí sú hviezdami detskej TV RiK. Okrem koncertov sa návštevníci môžu tešiť na obrovské množstvo atrakcií, program s animátormi, stretnutia a fotenie s rozprávkovými postavičkami, súťaže, tematické workshopy či rôzne interaktívne hry, sladké odmeny, darčeky a ďalšie prekvapenia.
„Chceli sme vytvoriť festival, na ktorom si každý člen rodiny nájde to svoje. Deti sa môžu tešiť na svojich obľúbených interpretov a množstvo atrakcií, rodičia zase ocenia komfort, bezpečné prostredie a moderné služby, ktoré im spríjemnia celý deň. Veríme, že sa Cibuláčik stane novou letnou tradíciou pre rodiny zo Slovenska aj Českej republiky,“ hovorí organizátor festivalu Vladimír Chrenka. Brány festivalu sa otvoria už v dopoludňajších hodinách a organizátori odporúčajú prísť s dostatočným predstihom, aby si rodiny mohli naplno vychutnať všetky koncerty, atrakcie a sprievodné aktivity.
„Premiérový ročník Cibuláčika chce ukázať, že veľký festival môže patriť aj tým najmenším a ponúknuť nezabudnuteľný deň plný radosti, hudby a spoločných zážitkov. Začíname písať nový príbeh,“ dodal Chrenka.
Deti do 24 mesiacov, seniori nad 70 rokov a osoby so zdravotným postihnutím ZŤP S (osoby odkázané na invalidný vozík) majú vstup zdarma.
Na hlavnom pódiu sa predstavia Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Fíha Tralala, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulenc či obľúbený Flopy so svojou kamarátkou Fify, ktorí sú hviezdami detskej TV RiK. Okrem koncertov sa návštevníci môžu tešiť na obrovské množstvo atrakcií, program s animátormi, stretnutia a fotenie s rozprávkovými postavičkami, súťaže, tematické workshopy či rôzne interaktívne hry, sladké odmeny, darčeky a ďalšie prekvapenia.
„Chceli sme vytvoriť festival, na ktorom si každý člen rodiny nájde to svoje. Deti sa môžu tešiť na svojich obľúbených interpretov a množstvo atrakcií, rodičia zase ocenia komfort, bezpečné prostredie a moderné služby, ktoré im spríjemnia celý deň. Veríme, že sa Cibuláčik stane novou letnou tradíciou pre rodiny zo Slovenska aj Českej republiky,“ hovorí organizátor festivalu Vladimír Chrenka. Brány festivalu sa otvoria už v dopoludňajších hodinách a organizátori odporúčajú prísť s dostatočným predstihom, aby si rodiny mohli naplno vychutnať všetky koncerty, atrakcie a sprievodné aktivity.
„Premiérový ročník Cibuláčika chce ukázať, že veľký festival môže patriť aj tým najmenším a ponúknuť nezabudnuteľný deň plný radosti, hudby a spoločných zážitkov. Začíname písať nový príbeh,“ dodal Chrenka.
Deti do 24 mesiacov, seniori nad 70 rokov a osoby so zdravotným postihnutím ZŤP S (osoby odkázané na invalidný vozík) majú vstup zdarma.