Dezider má zmysel pre rodinu
Deziderovia majú úctu k tradíciám a zmysel pre rodinu. Sú citliví, ľahko sa s nimi nadväzuje priateľstvo. Dežkovia sú priami, hovoria, čo si myslia.
Autor TASR
Bratislava 11. februára (TASR) - Mužské meno Dezider má latinský pôvod a jeho význam v preklade znie ako "žiadajúci", "vyžiadaný". Nositeľov tohto na Slovensku málo rozšíreného mena oslovujeme aj Dežo, Dežko a svoje meniny oslavujú 11. februára.
Radi študujú, podľa nich je to ideálna príležitosť na prekonanie iných. Najradšej sa orientujú na povolanie, ktoré im umožní žiť veľkoryso, mať pohodlný domov a vyvíjať viaceré aktivity. Deziderovia sú ľudia, ktorí uprednostňujú stabilné profesie, preto sú prevažne úradníkmi alebo zamestnancami dobre zabehnutých spoločností.
Deziderovia sú pozoruhodne životaschopní, mali by si však dávať pozor na nehody.
Ich obľúbené farby sú béžová a čierna, ochranné kamene zafír, achát a granát. Totemové zviera Deziderov je kobra a rastlina brečtan.
