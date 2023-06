Diela inšpirované dizajnom smartfónu HONOR 90

Bratislava 24. júna (OTS) - Globálna technologická značka HONOR predstavila sériu umeleckých diel, ktorá vznikla z novej zaujímavej spolupráce s britským digitálnym umelcom Christianom Venablesom. Autor sa nechal inšpirovať dizajnom modelu HONOR 90 a za pomoci kreatívnych nástrojov umelej inteligencie integroval farby a prvky zadného krytu HONOR 90 do svojich umeleckých diel. HONOR a Christian Venables ukázali výslednú sériu snímok, ktoré vytvorila umelá inteligencia a presne vystihujú dokonalú letnú atmosféru.Pozoruhodné umelecké diela zobrazujú idylické letné chvíle. Zdrojom autorovej inšpirácie bol dizajn smartfónu HONOR 90 vo farbách Diamond Silver a Emerald Green, ktorý už čoskoro vstúpi aj na slovenský trh. Venables využil schopnosti umelej inteligencie a jeho výsledné snímky skvele vystihujú filozofiu modelu HONOR 90.uviedol Christian Venables, umelec a riaditeľ štúdia CSV. „Pripravovaná novinka HONOR 90 by mala byť ideálnym smartfónom pre mladú generáciu, ktorú osloví svojim dizajnom a fotoaparátom s pokrokovými funkciami. Vďaka nim ide o ten najlepší nástroj, ako kreatívne zachytiť a zdieľať svoju osobitú náladu a podeliť sa o svoj svet s okolím. Umelecké diela v podaní HONOR a Christiana Venablesa prevracajú túto myšlienku naruby a pomocou umelej inteligencie kreatívne zachytávajú a zdieľajú osobitosť pripravovaného modelu.Každý z nás potrebuje na inšpiráciu, tvorbu a zdieľanie nápadov toho správneho partnera, ktorým môže byť práve HONOR 90. Nie je to len smartfón, ale hlavne zariadenie, ktoré ľuďom umožní zachytiť skutočnú krásu sveta okolo seba a vyjadriť svoju osobitosť, vášeň a pozitívne zážitky.V súvislosti s rýchlym rozvojom umelej inteligencie sa tento rok v rámci súťaže HONOR Talents Global Design Awards spoločnosť HONOR snaží povzbudiť mladých ľudí, aby svoje umelecké diela tvorili pomocou softvéru umelej inteligencie. Ide o prvú dizajnérsku súťaž v oblasti smart zariadení, ktorá predstavuje umelecké diela AIGC. Je to ďalší príklad toho, ako technologická značka HONOR podporuje mladých ľudí v oblasti technológií, umenia a ľudskosti. Umelecké diela AIGC si môžete pozrieť na oficiálnom profile HONOR . Viac informácií prinesie predstavenie modelu HONOR 90, ktoré prebehne už 6. júla v Paríži.