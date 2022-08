Diela výstavy v MMUAW tvorili odpadom, motorovou pílou i vysávačom

Medzilaborce 19. augusta (TASR) – Grafiky novej výstavy v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola (MMUAW) v Medzilaborciach vznikli využitím odpadu, motorovej píly a vysávača ako média. Súbor troch autorských cyklov absolventa Ateliéru voľnej tvorby na Akadémii umení v Banskej Bystrici Petra Valisku-Timečka z ostatných rokov pod spoločným názvom Fac(s)tory sprístupnia v piatok popoludní, výstava potrvá do 4. septembra.



"Valiska-Timečko prestupuje z média do média, respektíve ich kombinuje, a v prípade grafiky tak oživuje mŕtve médium svojou akčnou zložkou a performatívnym charakterom. Na výstave pod názvom Fac(s)tory sa prezentuje výberom z tvorby (2018 - 2022), ktorý čiastočne odkazuje na popkultúru v podobe zvolených výtvarných stratégií, ktoré využíva z bežného a každodenného života," priblížil kurátor výstavy Richard Kitta.



Prvý z vystavených cyklov, Geo_grafika, je časozberným grafickým projektom, v ktorom autor mapuje špecifické znečistené prostredia. Diela vznikli odtláčaním rôznych nájdených matríc, plastových a igelitových ťažko rozložiteľných odpadových materiálov.



Sériu Matrica ako ring tvoril Valiska-Timečko v spolupráci so Stanom Piatrikom od roku 2013. "V úlohe performerov proti sebe nastúpili s netradičnými 'zbraňami', motorovými pílami, ktoré slúžili ako grafické nástroje. Cieľom bolo útočiť na tieň svojho protivníka tak, aby vznikali 'v ringu', na intermediálnej ploche rôzne grafické stopy," ozrejmil Kitta s tým, že výsledkom z akcií je séria farebných fragmentov z roku 2018.



Cyklus Stopy, vrstvy, sedimenty vznikol v čase pandémie ochorenia COVID-19 v domácom prostredí, izolácii, keď pôdorys bytu znamenal pre výtvarníka pomyselnú matricu a robotický vysávač umelecký nástroj. "Robot pohybujúci sa vo vymedzenom ohraničenom priestore autorovho bytu odkazuje na priestorové obmedzenie a zaznamenáva geometrické stopy v podobe 'bludných' kruhov. Domov sa stáva akousi pascou a zároveň útočiskom, kde sa odohráva akcia," doplnil kurátor. Výstava Fac(s)tory podľa neho poskytuje divákovi pohľad do súčasných tendencií vizuálneho a akčného umenia v kontexte grafiky.