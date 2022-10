Dievčenské čižmy - ako vybrať teplú a pohodlnú obuv

Bratislava 18. októbra (TASR/OTS) - O to ťažšie je rozhodnúť sa, aké si vybrať. Pomôžeme vám zorientovať sa v detských čižmičkách, aby ste celú zimu boli spokojní aj vy, aj deti.Keby si mala zimné čižmičky vybrať vaša dcérka, mala by nakúpené raz-dva - hneď ako by na nejakých zbadala svoju obľúbenú postavičku alebo farbu. Potom prídeme my dospelí a celé jej to pokazíme. Zvažujeme veľkosť, vrchný materiál či podšívku, aby dieťa po prvej prechádzke nefňukalo, že ho nôžky oziabajú alebo že ho nedávno kúpené čižmičky tlačia. Priznajme si, kým vyberieme pár zimných čižmičiek, s ktorými je spokojná nielen naša malá slečna, ale aj my, poriadne sa zapotíme.Našťastie, v obchodoch dostáť nielen pekné, ale aj teplučké a pohodlné detské čižmičky . Keď viete, čo chcete, nákup sa vám značne skráti.Foto: vlastné / blog.ccc.euAby ste sa po mesiaci nemuseli do obchodu vracať po väčší pár, dajte si pozor na dostatočnú rezervu v topánke. Dá sa čižmičke vybrať stielka? Výborne! Dieťa sa na ňu postaví a ak pred jeho prednými prstami zostáva priestor aspoň na šírku vášho palca všetko je v poriadku. Nie ste si istí? Pomôžu vám profesionáli. Skúste to napríklad v sieti predajní CCC.Ak sa vám nechce behať po obchodoch, skúste to online. Výber na e-shopoch je rovnako bohatý ako v kamenných predajniach. V online obchode CCC nájdete pri každom modeli detských čižmičiek ich vnútornú dĺžku a jednoduchý návod, ako správne odmerať dĺžku chodidla.Pozor na dostatočnú rezervu! Pri zimnej obuvi môže byť nadmerok väčší ako tradičných 0,5-1 cm. Prečo? Hrubé zimné ponožky z priestoru v topánke logicky uberú viac ako tie bežné. Navyše, nôžky viac oziabajú v tesných čižmách. Okolo detských prstov totiž vtedy neprúdi vyhriaty vzduch, ktorý vyžaruje ľudské telo.Veľký výber nájdete napríklad (nielen) v online obchode siete CCC. Ponuka dievčenských modelov zimných čižiem je tam skutočne bohatá. Aby ste si vybrali ľahšie, porozmýšľajte, kam v nich bude vaše dievčatko chodiť. Vy najlepšie viete, či sa bude brodiť v roztopenom snehu alebo už máte väčšiu slečnu, ktorá by rada nosila elegantnejšie čižmičky.