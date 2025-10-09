< sekcia Magazín
Dionýz je tichý
Dionýzovia sú muži, ktorým mnohokrát ťažko rozumieme.
Autor TASR
Bratislava 9. októbra (TASR) - Mužské meno Dionýz má grécky pôvod a v preklade znamená "zasvätený bohu Dionýzovi" (gréckemu božstvu vína, úrody a plodnosti). Na Slovensku oslavujú Dionýzovia meniny 9. októbra.
Dionýzovia sú muži, ktorým mnohokrát ťažko rozumieme. Nositelia tohto výnimočného krstného mena sú prevažne tichí a utiahnutí. Oddať sa niekomu, či už v láske alebo v priateľstve, pre nich znamená vážne rozhodnutie. Zvyčajne sú dobrí, svedomití a samostatní študenti. Štúdium im pohltí aj voľný čas. Keď sa zamestnajú, dokážu sa zabudnúť v práci až do noci. Majú predpoklady stať sa úspešnými výskumníkmi, technikmi alebo lekármi.
Ich zdravotný stav je znamenitý, vitalita mimoriadna. Veľmi dobre odolávajú únave. V jedálničku Dionýza by rozhodne nemala chýbať sezónna zelenina a ovocie.
Dionýzov ovplyvňuje planéta Merkúr. Ich šťastné farby sú modrá a sivá. Ochranné rastliny čakanka a fenikel, ochranné kamene jaspis a nefrit.
