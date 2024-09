Dirigent Martin Šanda: Koncert Elán 70 Rock Symphony je unikát

Bratislava 30. septembra (TASR) - Uplynulý víkend patrila bratislavská Tipos aréna hudbe a skupine Elán, ktorá tu počas troch dní odohrala tri koncerty Elán 70, Elán 70 pre Vaša a Elán 70 Rock Symphony. Trikrát zaplnené hľadisko je nový rekord legendárnej slovenskej skupiny.



Mimoriadnej pozornosti sa dostalo najmä tretiemu koncertu Elán Rock Symphony, ktorý na seba nechal čakať 55 rokov. Bol prvým v histórii kapely, k šestici členov Elánu tak pribudol na pódiu 27-členný orchester Bohemian Symphony Orchestra Prague na čele so šéfdirigentom Martinom Šandom. Hity Vymyslená, Od Tatier k Dunaju, Kráľovná bielych tenisiek, Človečina, Stužková, Tanečnice z Lúčnice, Smrtka na Pražskom orloji, Bosorka či Voda, čo ma drží nad vodou si so skupinou zaspievala celá aréna.



"Je to unikát," povedal o koncerte šéfdirigent Martin Šanda a dodal: "Na druhej strane tento koncert bude mať ešte jednu reprízu 7. februára v Prahe. S prípravou sme začali už vlani v novembri, spracovávali sa finálne aranže, v polovici septembra sme mali spoločnú skúšku v Ostrave, ešte sme mali skúšky a generálku. Prípravy boli dosť hektické a myslím, že sme to zvládli."



Orchester sa už o týždeň do Bratislavy vráti, bude sprevádzať skupinu IL Volo na ich koncerte 8. októbra v Tipos aréne.



Myšlienka založiť kapelu vznikla v roku 1968 na základnej škole Jelenia. Žiak Vašo Patejdl, ktorý hral na klavíri aj gitare, hľadal basgitaristu a bubeníka do skupiny. Riaditeľ školy im dovolil ako skúšobňu využiť kabinet fyziky. Prvý koncert kapely pod názvom Skupina Václava Patejdla sa uskutočnil 22. apríla 1970 na školskej akadémii. V januári 1971 sa zúčastnili v Mestskom dome kultúry Suché mýto na kvalifikačnej skúške hudobníkov, tzv. prehrávok, aby mohli hrať za honorár. Komisia ich zaradila do III. triedy. V sobotu 21. októbra 1972 koncertovala už pod názvom Elán - 17. Neskôr z názvu vypadlo číslo 17 a 18. januára 1974 sa objavila v tlači prvá zmienka o skupine Elán. V júni 1979 vystúpili na Bratislavskej lýre so skladbou Bláznivé hry a získali cenu za aranžmán. Rok nato na tomto festivale získali striebornú lýru za pieseň Kaskadér a skladba Ôsmy svetadiel získala cenu za text. Už to chcelo iba logo. Ten povestný Bubák sa objavil už v roku 1982 na obale druhej platne Nie sme zlí. Nakreslil ho Alan Lesyk. V československej ankete Zlatý slávik za rok 1981 bol Elán šiesty, za rok 1982 získal druhé miesto, rovnako aj za rok 1983. Za rok 1984 už kategóriu skupiny vyhrali, prví boli aj ďalšie tri roky. Tri koncerty po sebe počas troch dní, to si zaslúži obdiv skupiny a jej dvoch protagonistov Joža Ráža a Jána Baláža.