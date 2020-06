Divadelná a televízna herečka Eva Matejková má 70 rokov

Na snímke z Bratislavského bálu 14. februára 2004 herec Marián Slovák s manželkou. Foto: TASR Zuzana Čižmáriková

Bratislava 2. júna (TASR) - Slovenská herečka Eva Matejková je divákom známa z televíznych obrazoviek, aj z divadelného javiska. Najhlbší vzťah ju viaže k Divadlu Andreja Bagara (DAB) v Nitre." vyjadrila sa herečka, ktorá bude mať utorok 2. júna 70 rokov.Eva Matejková sa narodila 2. júna 1950 vo Zvolene. Štúdium na Vysokej škole múzických umení (VŠMU) v Bratislave absolvovala v roku 1972 a nastúpila do DAB v Nitre. V tom istom roku sa zosobášila aj so svojím hereckým kolegom Mariánom Slovákom, s ktorým sa spoznali už počas prijímacích pohovorov na vysokú školu. Obaja potom pôsobili v nitrianskom súbore v rovnakom čase – teda v rokoch 1972 až 1991.Eva Matejková tu vytvorila množstvo výrazných postáv, z ktorých možno spomenúť aspoň ocenené herecké kreácie: Postavu Čerta v nitrianskom naštudovaní legendárnej inscenácie Jánošík abo Na skle maľované Ernesta Brylla a Katarzyny Gärtnerovej, za ktorú Matejková získala cenu Slovenského literárneho fondu. O rok neskôr Fond ocenil jej postavu Žofy v Kákošovej hre Dom pre najmladšieho syna. V roku 1977 získala cenu Janka Borodáča za postavu Aľony v Roščinovej hre Muž a žena. Zväz slovenských dramatických umelcov (ZSDU) ocenil jej postavu Thaisy v hre Williama Shakespeara Perikles, kráľ tyrský (1984), a tiež rolu Zojky v hre Michaila Bulgakova Zojkin byt (1985).Do DAB v Nitre sa Matejková vrátila aj ako hosťujúca herečka – zahrala si napríklad Ľubov Andrejevnu Ranevskú v známom Čechovovom Višňovom sade.popriala Nitrianskemu divadlu pri príležitosti jehov minulom roku.Od roku 1991 pôsobila Eva Matejková v bratislavskom divadle Nová Scéna. Nezabudnuteľná bola jej postava Goldy v legendárnom muzikáli Fidlikant na streche, ktorý tu v roku 2007 inscenoval režisér Jozef Bednárik. Mimochodom prvý raz, v roku 1996, uviedol toto predstavenie amerických autorov Jerryho Bocka, Josepha Steina a Sheldona Harnicka práve v Nitre.Pred kamerou sa Eva Matejková objavila prvý raz v televíznom filme Karola L. Zachara Rozmajrín (1969). Hrala v klasickej rozprávke Karola Spišáka Sezam, otvor sa! (1974), ten istý režisér ju obsadil aj do komédie Sladké bezvládie (1978). V roku 1980 hrala v televíznej adaptácii Gorkého hry Falošný peniaz v réžii Blaha Uhlára. Postavu vdovy vytvorila vo vojnovom príbehu Igora Ciela Podivné okolnosti (1982), do povojnového obdobia bol sitovaný aj film Cukor, ktorý v tom istom roku nakrútil Stanislav Párnický.Eva Matejková si zahrala v Dunajských rozprávkach Jozefa Bednárika (1988), v dráme Vladimíra Štrica Ulice bez mena (1989), v známom filme Miloslava Luthera Svedok umierajúceho času (1990), vo filme Hon na čarodejnice (Martin Kákoš, 1993). Zatiaľ poslednými sú v jej filmografii snímky Dušana Trančíka Zima kúzelníkov (2006) a čierna komédia Jozefa Paštéku Mŕtvola musí zomrieť (2011).V posledných rokoch sa Eva Matejková venuje najmä seriálovej tvorbe. Diváci ju mohli vidieť v seriáloch Búrlivé víno, Zoo, Susedia, či najnovšie v seriáli Strážmajster Topinka.Spolu s manželom, hercom Mariánom Slovákom, majú tri deti.