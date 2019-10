Herec a komik Miroslav Noga má 60 rokov

Miroslav Noga, archívna snímka. Foto: TASR

Bratislava 25. októbra (TASR) – Oficiálne zdroje uvádzajú, že prvý raz sa na televíznych obrazovkách objavil už v roku 1971. Vo vtedajšom veľmi populárnom zábavnom programe Vtipnejší vyhráva. Divadlom žije už od mladosti. Už ako štrnásťročný začal vystupovať v súbore LUDUS. V piatok 25. októbra sa herec, humorista, moderátor i spevák Miroslav Noga dožíva jubilea 60 rokov.Miroslav Noga sa narodil 25. októbra 1959 v Bratislave. V rokoch 1975 – 1979 študoval na bratislavskom gymnáziu a po jeho úspešnom ukončení nastúpil na štúdium herectva na Vysokej škole múzických umení v Bratislave (VŠMU). V rokoch 1987 – 1990 bol členom činohry Novej scény v Bratislave. Počas svojho pôsobenia tu odohral napríklad predstavenia Ach otecko, otecko, Don Juan, Kúpeľ, či Pokrvní príbuzní. No účinkoval na jej doskách aj ako hosťujúci herec (Revízor, Niekto to rád horúce, 12 stoličiek, Klietka bláznov).Od roku 1990 a teda už od jeho založenia je členom divadla Astorka Korzo '90. Na počiatku svojej umeleckej dráhy stál pri zrode kabaretnej skupiny Strapatí gentlemani. S ňou sa autorsky podieľal a účinkoval v programoch Fujarová šou, Rýchlokurz geniality a Show mix. Od roku 1983 moderoval spolu s Paľom Juráňom a Štefanom Skrúcaným populárnu televíznu hitparádu 5xP.Vo svojich začiatkoch sa etabloval v mnohých komických postavách. No nielen v nich. V prípade jeho hereckého registra nesmieme zabudnúť na jeho veľký počet tragických a tragikomických postáv. Medzi nezabudnuteľné výkony patria jeho úlohy z predstavení ako Mŕtve duše, Kazimír a Karolína, Matka, Zločin a trest, Othello, Rómeo a Júlia, Kentauri a samozrejme Gazdova krv, v ktorej stvárnil gazdu a bol za svoje výkony odmenený ocenením Dosky 2011 za najlepší mužský herecký výkon sezóny.Popri stálom angažmán v Divadle Korzo Astorka 90 hosťoval najmä v 90. rokoch minulého storočia aj v Štúdiu S a v Divadle West. Zahral si tu s dlhoročným hereckým kolegom Skrúcaným v hre No comment autorov Radič-Banáš.Špeciálnu kapitolu jeho kariéry tvorí veľmi úspešná dlhoročná spolupráca so Štefanom Skrúcaným. Konkrétne v ich politicko - satirických televíznych a rozhlasových reláciách Apropo Plus, Telecvoking, Vox papuli, O 3 štart, Dvaja z jedného cesta. No účinkovali i v populárnych Stredoslovákoch. Spolu vydali hudobné albumy Keby som bol detským kráľom, Bomba kšeft, Molotov koktejl, No Problem, NoSkruDamus, Hity Noga-Skrúcaný, Život je karneval.V roku 1997 vydal Miroslav Noga sólový hudobný album Hra na telo. Na margo už spomínanej spolupráce so Štefanom Skrúcaným predovšetkým v politicko-satirických programoch uviedol:K jeho častým spolupracovníkom patril aj Jaro Filip, Rasťo Piško, či Zuzana Tlučková.Miroslav Noga má okrem divadelných postáv aj bohatú filmografiu. Už v roku 1978 debutoval vo filme Sneh pod nohami, o rok neskôr si zahral vo filme Kamarátky. Medzi divákmi dodnes rezonujú príbehy Sojky v hlave a Výlet do mladosti (1983). Bohatým v tomto smere bol pre neho rok 1986: Alžbetin dvor, Mahuliena, zlatá panna, dodnes nezabudnuteľný Polepetko a komédia Utekajme, už ide. V rokoch 1993 až 1996 sa zaskvel v televíznych groteskách Bud Bindi. Nedá sa zabudnúť na český televízny seriál Ranč u zelené sedmy, v ktorom stvárnil v období rokov 1994 až 2004 otca rodiny Kudrnovcov. A tiež televíznu komédiu Stůj, nebo se netrefím z roku 1998.Zahral si i vo filmovom prepise románu Petra Pišťánka Rivers of Babylon (1998). Za ostatné roky je dôležité uviesť dva filmy: Hanele (1999), rozprávku Sedmero krkavců (2015), Agáva (2016) a tiež rozprávku Dušana Rapoša Když draka bolí hlava (2018).Negatívne postavy podľa neho herci milujú a kolegovia mu ich podľa jeho slov aj veľmi často závideli. Nikdy nehral klasických princov, skôr také atypické postavičky, rôznych "polepetkov", či rôznych škriatkov. Tým sa mohol s chuťou vžiť do veľmi pestrých charakterov.Spolu so Štefanom Skrúcaným, Petrom Cmoríkom, Robom Opatovským, Barborou Švidraňovou, Bibianou Surovčíkovou a slovenskými paralympijskými športovcami naspievali hymnu Orli bez krídel pre Slovenské paralympijské družstvo k Letným paralympijským hrám v v Riu de Janeiro.Okrem iného je taktiež výborným dabingovým hercom, za čo si vyslúžil aj ocenenie Zlatá slučka v roku 1999, za najlepší mužský dabingový výkon.Monodráma Všetky úžasné veci v podaní Mira Nogu je pútavým rozprávaním o živote muža, ktorý vyrástol v tieni opakovaných pokusov o samovraždu svojej mamy. Hovorí nám svoj vlastný príbeh, príbeh milujúceho syna, ktorý sa rozhodol vytvoriť zoznam všetkého úžasného, čo na tomto svete je, aby svojej depresívnej mame dokázal, že každý deň môže objaviť niečo nové, prečo stojí za to žiť. Premiéra bola v máji 2019.Miro Noga je rozvedený, z prvého manželstva má dvoch synov, Olivera a Mareka. Mal vzťah s herečkou Gabrielou Škrabákovou. V súčasnosti žije spolu s priateľkou Janou a spolu majú päťročnú dcéru. Miro je aj vášnivým lyžiarom a obľubuje jazdu na koni.