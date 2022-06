Divadlo La Scala otvorí novú sezónu ruskou operou

Miláno 6. júna (TASR) - Opera La Scala v talianskom Miláne otvorí sezónu 2022-2023 v decembri operným predstavením Boris Godunov ruského hudobného skladateľa Modesta Musorgského, v ktorom budú účinkovať ruskí umelci. La Scala napriek invázii Ruska na Ukrajine nemá v pláne kultúrny bojkot. TASR správu prevzala v pondelok z agentúry Reuters.



"Nie som za hon na čarodejnice ani za rušenie ruských diel," povedal novinárom umelecký riaditeľ divadla Dominique Meyer. "Neskrývam sa, keď čítam (diela ruského spisovateľa) Alexandra Puškina," doplnil. Literárnym podkladom opery je práve rovnomenná Puškinova dráma.



La Scala túto operu vybrala už pred niekoľkými rokmi, vysvetlil Meyer. V Musorgského opere Boris Godunov budú hrať hlavné úlohy ruský basový operný spevák Iľdar Abdrazakov a ruská sopranistka Anna Denisovová.



Hneď po začiatku invázie Ruska na Ukrajinu vo februári toto divadlo so sídlom v Miláne oznámilo, že ruský dirigent Valerij Gergijev nebude v La Scale vystupovať, pretože odmietol vojnu odsúdiť.



Meyer na otázku novinárov, v čom je táto situácia iná oproti prípadu Gergijeva, odpovedal, že La Scala pokladá ruského dirigenta takmer za politika.



"Je to taký ruský minister kultúry. Ostatní umelci sú v inom postavení: prijímajú ocenenia, ale to z nich nerobí podporovateľov vojny," dodal umelecký riaditeľ La Scaly.



Opera La Scala ponúkne v sezóne 2022-23, ktorá sa začne 7. decembra, vyše 200 predstavení. Začiatok novej sezóny v La Scale je jedným z vrcholov talianskeho kultúrneho kalendára, píše Reuters.