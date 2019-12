Divadlo Thália uvedie multižánrovú inscenáciu Dnes už nikam nejdeš

Košice 9. decembra (TASR) – Inscenácia s názvom Dnes už nikam nejdeš bude druhou premiérou jubilejnej 50. sezóny Divadla Thália v Košiciach. Námetom multižánrového slovensko-maďarsko tematického diela je medializovaný prípad študentky maďarskej národnosti, ktorá pred rokmi na polícii ohlásila, že ju napadli dvaja muži preto, lebo hovorila po maďarsky.



„Rozhodnutím uviesť toto predstavenie chce divadlo poukázať na to, že ako verejná inštitúcia pokladá za dôležité načrtnúť a vyrozprávať tie problémy, ktoré sú do dnešnej doby natoľko podstatné a natoľko nevyriešené. Nápad na námet vzišiel z tlačovej správy spred 13 rokov a po nej nasledujúcich nepochopiteľných udalostí,“ povedal spoluautor hry a dramaturg divadla Miklós Forgács s tým, že tvorcovia sa rozhodli tento príbeh prerozprávať divadelnou rečou. Divadlo pripomína, že príbeh uvedený v predstavení je výplodom fantázie a akákoľvek podobnosť so skutočnosťou je náhodná.



Zo súboru košického divadla sa na scéne predstaví sedem hercov, ktorí sa takmer výlučne cez hudbu a spievanie pokúsia vytvoriť dramatické postavy. Podľa riaditeľa divadla a režiséra predstavenia Józsefa Czajlika je hrdinkou deja postava, ktorá svoje vlastné ľudské potreby stavia do služieb spoločnosťou štylizovaného hodnotového systému, a to aj napriek nepríjemnostiam, bolestiam a stratám. „Stojí pevne nohami na zemi a ostáva nažive – takýto opis sa dokonale hodí na hrdinku slovensko-maďarskej spoločnosti, ktorá inšpirovala našu hru,“ povedal.



Inscenáciu hudobne podchytil Béla Faragó. „Keďže je to veľmi háklivá téma, hudbu sme s mojimi spolutvorcami považovali za najvhodnejší nástroj na zasvätenie diváka do týchto tajných zákutí,“ dodal Czajlik. Choreografom predstavenia je budapeštiansky tvorca Péter Gerzson Kovács.



Premiéra hry Dnes už nikam nejdeš bude vo štvrtok (12. 12.) o 19.00 h v košickom Divadle Thália.