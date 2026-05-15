V Štúdiu 12 sa predstaví Isama Zing s performance Safe Space
Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - V bratislavskom Štúdiu 12 sa v sobotu 16. mája predstaví hudobník a skladateľ Jonatán Pastirčák, známy pod pseudonymom Isama Zing. Ako informuje Divadelný ústav, Pastirčák sa po dlhšej koncertnej prestávke vracia s novou autorskou performance Safe Space. „Intenzívy hudobno-performatívny projekt divákom ponúkne sugestívnu reflexiu bezpečia, jeho krehkosti aj hraníc v súčasnom svete,“ dodáva organizátor.
Pripomína, že za pseudonymom Isama Zing stojí slovenský hudobník a skladateľ Jonatán Pastirčák - Pjoni, známy svojou originálnou tvorbou na pomedzí elektroniky, ambientu, avant-popu a filmovej hudby. Jeho živé vystúpenia charakterizuje prechod od pulzujúcich elektronických plôch cez violončelové improvizácie až po emotívne piesňové polohy s výraznou filmovou atmosférou.
„Pre mňa je na tomto formáte najzaujímavejšie skúmanie hraníc medzi koncertom, performance, divadlom a inštaláciou. Je to hybrid týchto foriem, ktoré budú miestami splývať a miestami bude jedna z nich prevažovať nad ostatnými,“ hovorí o projekte Pastirčák.
Safe Space podľa neho reflektuje dobu, v ktorej ľudia strácajú pocit istoty aj priestory, ktoré im bezpečie poskytovali. Performance kladie otázky o možnosti nájsť bezpečie v sebe samom a o tom, či nie je koncept bezpečia privilégiom len malej časti sveta. „V hudobnej podobe sa žáner projektu prelína od ambientných improvizovaných pasáží, pri ktorých hrám na violončelo či klavír, cez čistú elektroniku až po klubovejšie alebo sounddesignové momenty. Tá škála je veľmi široká a pestrá,“ približuje autor žánrové rozpätie performance.
Koncert sa začne o 20.00 h.
Jonatán Pastirčák skomponoval hudbu do viacerých krátkometrážnych a dlhometrážnych filmov a divadelných a tanečných predstavení. Je držiteľom viacerých významných ocenení za filmovú a divadelnú hudbu vrátane Českého leva či cien Slnko v sieti. S projektom Isama Zing vystúpil na festivaloch Eurosonic, MENT či Lunchmeat. Jeho album Blurry AF získal na Radio_Head Awards v roku 2022 prvenstvo v kategórii Album roka 2021 podľa hudobných novinárov.
