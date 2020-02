Ochotnícke divadlo z Jakloviec sa pripravuje na svoje 100. výročie

Jaklovce 1. februára (TASR) – Divadelný súbor Jozefa Gregora Tajovského Jaklovce začal s prípravami na 100. výročie svojho založenia. Osláviť ho chce Ženským zákonom - dielom autora, po ktorom nesie meno. Ide o prvé muzikálne spracovanie z dielne tohto ochotníckeho divadla, ktoré spája viacero generácií. Do roku 1945 hrávali v rímskokatolíckej ľudovej škole i v krčme potravného družstva.



Občianske združenie ochotníckeho divadla v okrese Gelnica má 50 členov, aktívnych je okolo 20. „Zastúpenie majú aj mladší, aj stredná generácia, ktorá prevláda. Tá staršia už ukončila svoju aktívnu činnosť. Máme aj takých, ktorých vek sa pohybuje okolo 70, patrím k nim aj ja,“ povedal Humeňaský, ktorý je režisérom v ochotníckom divadle v Jaklovciach asi 50 rokov. Podľa neho je trend ochotníckych divadiel na ústupe, čo pociťujú aj v tomto regióne.



Medzi mladých ochotníkov patrí aj 23-ročný Matúš Hedvig, ktorý doposiaľ hrával vedľajšie úlohy, teraz sa predstaví v hlavnej role. „Je to pre mňa nová skúsenosť. Na kolektíve sa mi najviac páči, že je zábavný. Sú už aj takí vyškolení, niečo ako učitelia - povedia mi, čo a ako,“ povedal pre TASR.



Najstaršou aktívnou členkou divadla je Mária Stehlíková, ktorá nedávno oslávila 70. narodeniny. Ako hovorí, dodržala tradíciu - ochotníckemu divadlu sa začala venovať na základnej škole po vzore svojej mamy, bratov i sestry. „Počas stredoškolského štúdia som nebola v dedine, potom som zase pokračovala, a potom som odišla pracovať do Martina. Na dôchodok som sa vrátila, a teraz pokračujem v tom, čo sme kedysi začali. Na dedine nie je veľa kultúrnych možností, tak som rada, že naše ochotnícke divadlo rozvíjame, máme sa kde stretávať a niečo robiť pre obyvateľov tejto obce,“ uviedla. Podľa nej hrať v divadle jej tiež pomáha vcítiť sa do iných ľudí.



„Najčastejšie je to tak, že ľudí prizveme. Hneď vidieť, kde je ochota a že niekto chce. Niektorí prídu len kvôli vzťahom, a preto, že tu majú kamarátov. Ale mnohí prichádzajú práve pre to umenie,“ povedal asistent režiséra František Hricko s tým, že súbor netvorili prevažne Jaklovčania, medzi ochotníkmi zaregistrovali aj obyvateľov Margecian, Gelnice či Košíc.



Režisér podľa jeho slov kladie veľký dôraz na takzvané čítačky a rozbor textu. Pri aktuálne pripravovanej hre tomu venovali viac než dva mesiace. „Hercom zároveň dáva vôľu a priam od nich vyžaduje, aby sami ukázali čo v nich je a ponúkli to svoje,“ vysvetlil Hricko. Pripomenul, že viacero inscenácií sa dostalo do pamäte divákov. „Napríklad v roku 1964 to bola dráma Othello. Sme hádam jediný ochotnícky súbor, ktorý sa popasoval s veľmi ťažkou tvorbou Williama Shakespearea,“ povedal.



Humeňanský tvrdí, že popri ochotníckom divadle je potrebné sa venovať aj teórii. Hovorí, že tak, ako sa vyvíjajú podmienky, ľudské potreby či hodnoty, spolu s nimi sa vyvíja aj divadlo.



Čo sa týka kulís a rekvizít, aj dnes si niektoré časti vyrábajú sami. S tvorbou scény na pripravovaný muzikál im pomáha aj študentka divadelnej scénografie.







Dodali, že nemajú vedomosť o tom, že by toto dielo bolo vôbec niekedy spracované ako muzikál. Predstaviť sa má v ňom 16 ľudí. Okrem domácej folklórnej skupiny Sašina spolupracujú aj s Jadlovcom z Margecian. Premiéra muzikálu Ženský zákon je naplánovaná na 21. januára 2021, vtedy uplynie presne 100 rokov od odohratia prvej hry ochotníkmi jaklovského divadla.



V roku 1921 ho založil vtedajší učiteľ a správca ľudovej školy Dezider Bramuška. Divadlo fungovalo aj počas vojnového obdobia. Za sebou majú viacero úspechov na súťažných prehliadkach či festivaloch. Doposiaľ miestni ochotníci naštudovali 122 evidovaných divadelných hier od slovenských i svetových autorov, pripravovaný muzikál bude 123. V roku 2016 založili v obci aj divadelný festival pod názvom Divadelné Jaklovce.