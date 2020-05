Šuňavské divadlo má 101 rokov, dostalo sa až na Scénickú žatvu

Šuňava 23. mája (TASR) - Ochotnícke divadlo v Šuňave má dávnu a hlbokú históriu. Obecná kronika spomína už rok 1919, keď sa v Šuňave údajne hrala prvá hra - Kamenný chodníček od Ferka Urbánka. Najväčší úspech divadla prišiel v roku 2007, keď s hrou Pytačky od Antona Pavloviča Čechova postúpili až na Scénickú žatvu do Martina, ktorá je najstarším festivalom neprofesionálneho divadla v Európe.







Kronika hovorí o tom, že obce Vyšná a Nižná Šuňava mali svoj kultúrny dom, kde v obidvoch dedinách fungovali súbory, no v roku 1974 sa obce zlúčili, staré kultúrne domy boli nevyhovujúce na takúto činnosť a divadlo v Šuňave sa tak odmlčalo.



Až v 80. rokoch bol postavený nový kultúrny dom, pričom oslovili vtedajší zväz mladých, či by mali o divadlo záujem. Súbor režijne od začiatku až do roku 2003 viedol Vladimír Majovský, ktorý pôsobil v Poprade na osvetovom stredisku. Mladí divadelníci chodievali vystupovať v rámci regiónu po obciach a mestách a zúčastňovali sa aj na rôznych súťažiach, kde dosahovali pomerne dobré výsledky. Získali množstvo cien za herecké výkony, réžiu a dramaturgiu a postupy až na celoslovenskú súťaž.



„Keď Vlado Majovský náhle zomrel, požiadali sme Vlada Benku, režiséra a nestora popradského súboru Komédia, o spoluprácu. Od tejto doby robíme s ním. Prvé predstavenie Pytačky bolo také úspešné, že sa dostalo až na medzinárodný festival v Martine Scénická žatva,“ uviedol vedúci Divadla mladých a herec Michal Zajac.



Divadlo fungovalo aj s niekoľkoročnými prestávkami. Pod režijným dohľadom Benku nacvičili hry, ako je Čudné popoludnie Dr. Zvonka Burkeho, Rysavá jalovica a Muž mojej ženy. Minulý rok po prestávke uviedli premiéru hry Ženský zákon a ešte stihli odohrať niekoľko repríz. Pravidelne sa zúčastňovali aj na regionálnom festivale ochotníckeho divadla Divadelná Šuňava, no tento rok koronakríza prekazila prípravy.



Vedúcim súboru a zároveň najstarším hercom, ktorý účinkoval takmer vo všetkých 31 predstaveniach, je Michal Zajac. Stálych členov je asi sedem, no boli predstavenia, kde bolo na javisku 30 ľudí aj s komparzom. Momentálne sú tam ľudia vo vekovom rozpätí od 16 do 50 rokov. Predminulý rok založili aj občianske združenie pod názvom Šumiháj, ktoré zastrešuje folklórnu skupinu Šuňava a Divadlo mladých Šuňava.



V divadle pracujú skôr na veselohrách, pretože tie kolektívu viac vyhovujú. Po šesťročnej pauze si dali záväzok pripraviť jedno predstavenie každý rok a do budúcnosti by chceli znova obnoviť obľúbenú hru Rysavá jalovica. „Ľudia v Šuňave radi prídu na divadlo a svedčí o tom aj naše posledné predstavenie Ženský zákon. Dokonca tí, ktorí nemohli, potom vycestovali za nami do niektorej zo susedných obcí alebo mesta, kde sme hrali. Aj keď hráme v Šuňave, veľa ľudí príde z iných obcí, mnohí nám volali alebo písali na stránku, či si môžu kúpiť alebo predplatiť lístok,“ opisuje veľký záujem o divadlo vedúci súboru.



„Je to ochotnícke divadlo a každý tam určite chodí preto, lebo ho to baví, má to rád a popritom zabudne na každodenné starosti a trápenia. Bol by som rád, keby mladí prišli, mali chuť a odtrhli sa od počítačových hier. Veľký význam vidím v tom, že vždy sa stretávali rôzne vekové kategórie a nikdy sme nemali s tým problém, mladému človeku to naozaj veľa dá,“ dodáva Zajac.