Dlhoočakávaný film Známi neznámi avizuje príchod, premiéruje trailer

Bratislava 5. júla (TASR) - Presne o mesiac vstúpi do slovenských kín dlhoočakávaná komédia/dráma Známi neznámi. Príchod filmu režisérky Zuzany Mariankovej avizuje oficiálny trailer, ktorý v pondelok predstavujú tvorcovia v premiére.



Komédia s trpkou príchuťou o partii českých a slovenských priateľov, ktorí sa schádzajú v byte, aby oslávili príchod Nového roka, nastavuje zrkadlo spoločnosti. "Je to filmový príbeh, ktorý pozeráte a hovoríte - au! Viete sa vcítiť do väčšiny postáv príbehu, lebo sa to stalo aj vám. A keď nie, tak sa vám to skôr či neskôr stane," hovorí Wanda Adamík Hrycová, producentka filmu, v ktorom sa počas večera zrodil medzi priateľmi zdanlivo nevinný nápad - vyložiť mobilné telefóny na stôl a nahlas zdieľať každú správu a prichádzajúci hovor. A začne sa hra, ktorá divákov neraz privedie k otázke: Koľko toho o sebe (ne)smieme vedieť, aby sme mohli zostať priateľmi, milencami, manželmi, rodičmi...?



Svoje o tom vie aj Petra Polnišová. "Mnohokrát som vďaka svojej nepozornosti poslala esemesku osobe, ktorá ju nemala dostať," smeje sa herečka, ktorá sa na filme podieľa aj ako koproducentka. Aj to je dôvod, prečo oficiálny trailer videla medzi prvými: "Pozývam vás, aby ste si ho pozreli. My zatiaľ pracujeme ako včely na tom, aby ste film Známi neznámi videli v kinách o mesiac v auguste." K Polnišovej sa pridávajú aj ďalší herci. "Verím, že sa v lete konečne uvidíme v kine," komentoval uvedenie oficiálneho traileru Tomáš Maštalír. Na prvé zábery Známych neznámych pozýva aj Klára Issová: "Film som ja síce ešte nevidela, ale veľmi sa na to teším."



Ako na úžasné si na nakrúcanie trpkej komédie spomína Anna Kadeřávková. "Ten film úplne milujem, a preto som rada, že môžem byť súčasťou československej verzie. A neuveriteľne sa teším do kina," podčiarkla herečka, ku ktorej sa pridali aj ďalší kolegovia. "Chcem vás čo najsrdečnejšie pozvať na premiéru traileru filmu Známi neznámi na sociálnych platformách filmu. Pozrite si ho, zdieľajte, budeme sa tešiť na vašu priazeň," uviedol Sväto Malachovský. "Bude to jazda," odkázal Tomáš Měcháček divákom. Tí sa môžu tešiť aj na herecké výkony Martina Hofmanna.



Adaptácia svetoznámej predlohy Úplní cudzinci (Perfetti sconosciuti) režiséra Paola Genovesa má najviac lokálnych remakov v histórii kinematografie a je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov. Film získal niekoľko filmových ocenení, patrí medzi ne aj Najlepší scenár pre medzinárodný hraný film na filmovom festivale Tribeca 2016 či David di Donatello Awards za Najlepší film a Najlepší scenár.



Slovenskú adaptáciu scenára pripravili český scenárista Petr Jarchovský (Pelíšky, Želary, Občiansky preukaz, Učiteľka) a režisérka Zuzana Marianková. Producentsky film zastrešuje Wanda Adamík Hrycová, koproducentmi sú Petra Polnišová a Juraj Brocko. Slovenská distribučná premiéra je naplánovaná na 5. augusta.



Známi neznámi: