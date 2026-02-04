< sekcia Magazín
dm pomáha onkologickým pacientom: Šatky na hlavu aj SOS balíčky
dm drogerie markt dlhodobo podporuje onkologických pacientov.
Autor OTS
Bratislava 4. februára (OTS) - Pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine sa dm pripojila k iniciatíve Združenia priateľov onkológie a umenia a poskytla finančný dar 10-tsíc eur na hodvábne šatky pre pacientky v liečbe. dm úzko spolupracuje tiež s Národným onkologickým ústavom a pacientom darovala 10-tisíc balíčkov so základnými kozmetickými a hygienickými potrebami.
Podľa Národného centra zdravotníckych informácií sú onkologické ochorenia druhou najčastejšou príčinou hospitalizácií. dm drogerie markt preto spája sily s organizáciami, ktoré pacientom pomáhajú.
Až 30-tisíc žien na Slovensku žije s rakovinou prsníka a ročne pribúda okolo 3 500 nových prípadov (NCZI). „dm sa dlhodobo angažuje v téme ženského zdravia. Onkologické ochorenia nemôžu byť tabu, treba o nich hovoriť, zamerať sa na prevenciu a ešte intenzívnejšie pomáhať tým, ktorí s rakovinou bojujú,“ uviedla Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.
dm podporila sumou 10-tisíc eur Združenie priateľov onkológie a umenia a jeho projekt Hodvábna nádej, v rámci ktorého môžu pacientky z celého Slovenska dostať dizajnovú hodvábnu šatku. Cieľom projektu je pomôcť ženám, aby sa aj počas onkologickej liečby cítili, silné a sebavedomé.
V podobnom duchu sa nesie aj spolupráca dm s Národným onkologickým ústavom. Pacienti, ktorí prichádzajú do NOÚ na liečbu, dostávajú pri hospitalizácii balíček od dm s dôležitými hygienickými a kozmetickými potrebami ako napr. krém na ruky, mydlo či balzam na pery. dm takto ročne pomôže až 10-tisíc pacientom.
NOÚ tiež v nemocnici otvoril kaderníctvo, v ktorom pacientom bezplatne poskytujú starostlivosť o vlasy. Ide napríklad o umytie vlasov a úpravu účesu, čo pre pacientky po operácii doteraz nebola samozrejmosť. dm bezplatne poskytuje pre kaderníctvo produkty.
dm ďalej podporuje dobrovoľnícku iniciatívu Dotyk krásy, v rámci ktorej kozmetička pravidelne navštevuje pacientov hospitalizovaných v NOÚ. Poskytuje im odbornú starostlivosť o kožu, masáže rúk a nôh či čistenie pleti, no zároveň im prináša dôležitú psychickú podporu.
Foto: DM DROGERIE MARKT
Pri hospitalizácii dostávajú pacienti od dm kozmetické balíčky, v ktorých sú napr. mydlo, krém na ruky či balzam na pery.
dm sa už roky zapája do Zbierky ku dnu Narcisov. Vlani sa jej podarilo vyzbierať 43 280 € a Lige proti rakovine dm darovala ďalších 20 000 €. Podpora šla napríklad na relaxačné pobyty onkologických pacientov, ktoré im pomáhajú vyrovnať sa s náročnou životnou situáciou, umožňujú im oddych a podporujú psychickú a fyzickú regeneráciu.
Pre svojich spolupracovníkov a ich blízkych dm spustila grantový program, ktorý im pomáha vo vážnych zdravotných či sociálnych situáciách. Od roku 2018 dm poskytuje svojim zamestnancom tiež bezplatnú podpornú aktivitu Záchranná sieť, v rámci ktorej je im 7 dní v týždni, 15 hodín denne k dispozícii psychológ, a to prostredníctvom anonymného telefonického rozhovoru alebo chatu.
„Všetkým, ktorí bojujú s ochorením, držíme palce a stojíme pri nich. Témy zdravia a pomoci zostávajú v centre našich aktivít a budeme ich rozvíjať. Už v blízkej budúcnosti predstavíme vlastnú dm platformu, ktorá bude otvorená pre všetkých, ktorí chcú pomáhať druhým alebo zlepšovať život vo svojom okolí,“ dodala Nicol Noseková z dm drogerie markt.
