< sekcia Magazín
dm ženský beh: Po týždni od spustenia predaja zostáva len 1/3 miest
Organizátor podujatia, agentúra Be Cool, spolu s dm ako generálnym partnerom, otvorili beh až pre 12 000 účastníčok.
Autor OTS
Bratislava, 17. marca (OTS) – Záujem sprevádza dm ženský beh aj v jeho 14. ročníku. Registrácia sa spustila 8. marca a dnes sú predané už dve tretiny štartovných. Organizátor podujatia, agentúra Be Cool, spolu s dm ako generálnym partnerom, otvorili beh až pre 12 000 účastníčok. To je o dve tisícky viac ako v uplynulom ročníku.
dm ženský beh sa uskutoční v sobotu 19. septembra 2026 v Bratislave. Štartovné na 5- alebo 10-kilometrovej trati je 35 eur. Obľúbené sú aj kategórie nordic walking alebo mama s dcérou, v ktorej platí zvýhodnené štartovné za obidve osoby 45 eur. Vo svojom 14. ročníku dm ženský beh opäť rastie a otvára až 12 000 štartovacích pozícií.
Zaregistrovať sa môžete TU.
dm žensky beh tento rok otvára až 12 000 štartovacích pozícií.
„Úspech vlaňajšieho ročníka, na ktorý sa zaregistrovalo 10 000 bežkýň, nás motivoval navýšiť počet štartovacích pozícií o ďalších 2 000. Chceme vyjsť v ústrety záujmu všetkých žien a dievčat, pre ktoré sa naše podujatie za tie roky stalo nielen vrcholom bežeckej sezóny, ale hlavne oslavou ženskosti. Náš beh je otvorený pre pravidelné športovkyne aj príležitostné bežkyne. Verím, že si nenechajú ujsť príležitosť zaregistrovať sa a užiť si jedinečnú atmosféru nášho behu,“ povedal Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt.
Výťažkom zo štartovného dm každoročne podporuje aj vybudovanie verejných športových zón, aby aj mimo behu vytvárala možnosti aktívneho životného štýlu. K jedenástim športoviskám v Bratislave vďaka minulému ročníku pribudne nová zóna v Devíne a po prvýkrát aj zóna mimo hlavného mesta, v Trenčíne.
Zdroj: event2all
dm ženský beh sa uskutoční v sobotu 19. septembra 2026 v Bratislave. Štartovné na 5- alebo 10-kilometrovej trati je 35 eur. Obľúbené sú aj kategórie nordic walking alebo mama s dcérou, v ktorej platí zvýhodnené štartovné za obidve osoby 45 eur. Vo svojom 14. ročníku dm ženský beh opäť rastie a otvára až 12 000 štartovacích pozícií.
Zaregistrovať sa môžete TU.
dm žensky beh tento rok otvára až 12 000 štartovacích pozícií.
„Úspech vlaňajšieho ročníka, na ktorý sa zaregistrovalo 10 000 bežkýň, nás motivoval navýšiť počet štartovacích pozícií o ďalších 2 000. Chceme vyjsť v ústrety záujmu všetkých žien a dievčat, pre ktoré sa naše podujatie za tie roky stalo nielen vrcholom bežeckej sezóny, ale hlavne oslavou ženskosti. Náš beh je otvorený pre pravidelné športovkyne aj príležitostné bežkyne. Verím, že si nenechajú ujsť príležitosť zaregistrovať sa a užiť si jedinečnú atmosféru nášho behu,“ povedal Martin Podhradský, konateľ spoločnosti dm drogerie markt.
Výťažkom zo štartovného dm každoročne podporuje aj vybudovanie verejných športových zón, aby aj mimo behu vytvárala možnosti aktívneho životného štýlu. K jedenástim športoviskám v Bratislave vďaka minulému ročníku pribudne nová zóna v Devíne a po prvýkrát aj zóna mimo hlavného mesta, v Trenčíne.
Zdroj: event2all