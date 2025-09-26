< sekcia Magazín
dm ženský beh prilákal tisícky bežkýň, najstaršia mala 76 rokov
13. ročník najväčšieho ženského behu bol plný rekordov.
Autor OTS
Bratislava, 26. septembra – Ženy opäť ukázali svoju energiu a neskutočné nasadenie. 13. ročník dm ženského behu sa skončil nielen rekordnou účasťou, ale padali aj rekordy vo všetkých súťažných kategóriách.
Na 13. ročník dm ženského behu v Bratislave sa prihlásilo rekordných 10 000 žien, čo je takmer o 60 % viac ako vlani. Na štart sa nakoniec postavilo 8 169 bežkýň. Podujatie sa tak vyprofilovalo na najväčší ženský beh na Slovensku. Súťažilo sa na tratiach 5 a 10 km, samostatnou disciplínou bol aj nordic walking.
Zdroj foto: dm drogerie markt – Zuzana Gavulová
„Tento rok mal dm ženský beh úžasnú atmosféru a rekordný záujem bolo cítiť na trati aj v zákulisí. Ženy, ale aj ich partneri, rodiny a priatelia, ktorí ich prišli podporiť, ukázali obrovskú tímovosť a odhodlanie. dm ženský beh nie je len o športových výkonoch, ale aj o pocite spolupatričnosti a zdieľaní radosti z aktívneho a zdravého životného štýlu. Gratulujeme všetkým, ktorí prišli a zúčastnili sa, bez ohľadu na to, s akým časom dobehli či dokráčali do cieľa,“ uviedla Natália Franková, skupinová vedúca marketingu dm drogerie markt.
Na trati 5 km sa z víťazstva tešila Lenka Kotianová (ŠKP Žilina), ktorá s časom 18:18 min. dosiahla už svoj tretí triumf v rade v rámci tejto kratšej disciplíny. Druhé miesto obsadila Mária Danečková (RestartniSa.sk) s časom 18:30 min. a tretia skončila Žofia Naňová (AO TJ Slávia STU Bratislava) s časom 18:33 min. Na štart sa postavili aj olympijské víťazky, vodná slalomárka Elena Kaliská a strelkyňa Zuzana Rehák Štefečeková, čím podujatie nadobudlo nielen športový, ale aj spoločenský a inšpiratívny rozmer.
Na trati 10 km zvíťazila Romana Jančička Komarňanská (RomiRun) s časom 38:53 min. Druhé miesto obsadila jej tímová kolegyňa Karin Machová (40:39 min.) a pódium doplnila Kristína Malinová (41:00 min.).
dm ženský beh tradične láka tisícky žien všetkých vekových kategórií – od najmladších až po zrelé dámy, ktoré milujú zdravý a aktívny životný štýl. Najstaršou účastníčkou behu na 5 km bola Susanne Renger (76 rokov) z tímu Rakúskeho behu žien. V 10 km disciplíne bola najstaršou účastníčkou Anna Maria Sepper-Krenn (75 rokov), rovnako z tímu Rakúskeho behu žien.
Zdroj foto: dm drogerie markt – Zuzana Gavulová
Tak ako býva zvykom, dm drogerie markt spolu s organizátormi aj tento rok zo štartovného podporili vybudovanie nových verejných športovísk. Zo štartovného sa vyzbieralo takmer 24 000 €. „Keďže dm oslavuje 30 rokov na Slovensku a tohtoročný ženský beh bol rekordný, rozhodli sme sa podporiť hneď dve športové ihriská. Prvé pomôžeme vybudovať v bratislavskej mestskej časti Devín. Po prvý raz pribudne dm ihrisko aj mimo hlavného mesta, konkrétne v Trenčíne. Každá bežkyňa vďaka štartovnému podporila vznik dm športovej zóny pre verejnosť a pomohla tak k rozvoju zdravého životného štýlu aj pre iných,“ doplnila Nicol Noseková, manažérka marketingu dm.
Výsledky 13. ročníka dm ženského behu
Zdroj: event2all
