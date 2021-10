Dnes je pamätný deň Ľudovíta Štúra a zrodil sa bojovník Asterix

Na archívnej snímke Ján Uličiansky. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na archívnej snímke z Metropolitnej opery v New Yorku zľava slovenský tenorista Pavol Breslík ako Don Ottavio, Erin Wallová ako Donna Anna, Barbara Frittoliová ako Donna Elvira, Isabel Bayrakdarianová ako Zerlina, Peter Mattei ako Don Giovanni a Shenyang ako Masetto v opere Don Giovanni v Metropolitnej opere. Foto: TASR/AP

Bratislava 29. októbra (TASR) - Do matriky pokrstených na panstve grófa Zaya v Uhrovci zapísali v dnešný deň pred 206 rokmi ĽUDOVÍTA ŠTÚRA. Ako druhé dieťa sa narodil deň pred tým Samuelovi Štúrovi a jeho manželke Anne. Na znak úcty najvýznamnejšiemu predstaviteľovi slovenského národného života v prvej polovici 19. storočia a kodifikátorovi slovenského spisovného jazyka je od roku 1993 dnešný deň vyhlásený ako pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra.Pôvodne sa učil za čalúnnika, ale našťastie ho zvábila múza herectva Tália. Jeden zo zakladateľov slovenského profesionálneho divadelníctva a prvý profesionálny slovenský herec ANDREJ BAGAR sa narodil pred 121 rokmi - 29. októbra 1900.Hoci sa príležitostne objavila aj na filmovom plátne, napríklad v legendárnej komédii Pacho, hybský zbojník, EVU MÁZIKOVÚ zlákal najmä spev. Temperamentná speváčka, ktorá rozdáva energiu plným priehrštím sa narodila 29. októbra 1949.Najmä s literárnou tvorbou pre deti je späté meno spisovateľa JÁNA ULIČIANSKEHO. Niet divu, pretože jeho kroky viedli vždy k rozprávke. Autor kníh, ktoré boli preložené do niekoľkých jazykov dnes oslavuje 66 rokov.Kto by nepoznal malého, ale nebojácneho i prefíkaného bojovníka Asterixa vždy pripraveného na akékoľvek dobrodružstvo. Prvý dobrodružný príbeh s touto postavičkou sa objavil pred 62 rokmi - 29. októbra 1959 - v komiksovom časopise Pilote a vytvoril ju taliansky ilustrátor Albert Uderzo.Fenomén komiksu však objavil už dávno pred tým - v roku 1895 maďarsko-americký novinár JOSEPH PULITZER komiksom Yellow Kid (Žltý chlapec). V dejinách americkej i svetovej žurnalistiky zostane Pulitzer zapísaný ako úspešný vydavateľ a priekopník bulvárnej a investigatívnej žurnalistiky. Zakladateľ prestížnej Pulitzerovej ceny s fondom dva milióny dolárov zomrel pred 110 rokmi - 29. októbra 1911.Opera opier, tak zvyknú odborníci nazývať operu Don Giovanni - toto výnimočné dielo geniálneho hudobného skladateľa Wolfganga Amadeusa Mozarta. Jej svetová premiéra sa uskutočnila pred 234 rokmi - 29. októbra 1787 - v pražskom Stavovskom divadle a operu dirigoval autor samotný.A napokon dve výročia späté s leteckou a lodnou dopravou: Pred 98 rokmi - 29. októbra 1923 - sa začala na linke Praha - Bratislava pravidelná letecká doprava a pred 89 rokmi spustili vo francúzskom prístave Saint-Nazaire na vodu svojho času najväčší luxusný parník na svete nazvaný Normandie, ktorý viac ako stokrát preplával Atlantik a päťkrát získal Modrú stuhu, čiže ocenenie za najrýchlejšie preplávanie Atlantického oceánu.Dnešný deň patrí v kalendári menu Klára, ktoré má latinský pôvod a vo voľnom preklade znamená