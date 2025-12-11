< sekcia Magazín
Dni Vianoc v Inchebe
Už iba do nedele 14. decembra!
Autor OTS
Bratislava 11. decembra (OTS) - Dni Vianoc v Inchebe, ktoré neodmysliteľne patria k predvianočnej Bratislave, vstupujú do svojho finálneho týždňa. Podujatie potrvá už len do nedele 14. decembra 2025, a návštevníci tak majú poslednú príležitosť vybaviť vianočné nákupy v príjemnej vnútornej atmosfére bez ohľadu na počasie, s bohatou ponukou predajcov, lahodnými dobrotami a pestrým sprievodným programom.
Darčeky, móda, dekorácie
Stovky slovenských aj zahraničných predajcov prinášajú široký výber tradičných aj originálnych vianočných darčekov, dekorácií, ozdôb a sviatočných doplnkov. Súčasťou ponuky sú zimné odevy, kožušiny, kožené produkty, doplnky, bižutéria, kozmetika či ručné práce.
Každý návštevník navyše ku vstupenke získava pohár vareného vína alebo horúceho čaju zdarma, ktorý si môže vychutnať v našej oddychovej zóne.
Foto: Incheba
Posledná šanca zapojiť sa do tomboly
Do nedele majú návštevníci poslednú možnosť zapojiť sa do tomboly o atraktívne ceny. Stačí vhodiť vyplnený ústrižok zo vstupenky do žrebovacieho boxu v areáli výstaviska.
Víkendová HANDMADE zóna s novými vystavovateľmi Foto: Incheba
Od piatka do nedele sa HANDMADE zóna rozrastie o nových predajcov. Návštevníci tu nájdu ručne vyrábané dekorácie a ozdoby, maľované obrazy, výrobky z keramiky, prírodné vianočné doplnky, háčkovaný sortiment, bylinné čaje a tinktúry, výrobky z dreva či kožušín, drobnosti s dušou tradície a originálne remeselné produkty od slovenských majstrov.
Súčasťou zóny je aj tradičný remeselný cech, ktorý ponúkne pravý oravský med, sviečky z včelieho vosku, ručne maľované medovníky, kožené výrobky, obrazy a ďalšie originálne ručné práce.
Foto: Incheba
Vychutnajte si pravú slovenskú kvalitu
Milovníci kvalitného slovenského vína si prídu na svoje pri ponuke Podkolibského vinohradu, ktorý na podujatí predstaví výber svojich najobľúbenejších odrôd. Návštevníci sa môžu tešiť na Veltlínske zelené, Rizling vlašský, Frankovku modrú či Chardonnay, ako aj na mimoriadne populárne a svieže Frizzante. Ideálna príležitosť objaviť autentické chute, ktoré sú výsledkom poctivej vinárskej práce a tradície.
Foto: Incheba
Chutné dobroty a slovenská kuchyňa
Návštevníkov potešia tradičné i moderné dobroty koláče, cukrovinky, sušené ovocie, mäsové špeciality, syry či exotické pochúťky. Tento rok potešia chuťové poháriky aj slovenskí farmári, ktorí pripravia pravé bryndzové halušky.
Foto: Incheba
Bezplatné kurzy sebaobrany pre deti, ženy aj seniorov
Organizátori myslia aj na bezpečnosť návštevníkov. Bezplatné kurzy sebaobrany Krav Maga prebiehajú:
• V pracovné dni: 11:00, 13:00, 15:00
• Cez víkend: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Tajomné Mystery boxy
Na milovníkov prekvapení čakajú mystery boxy rôznych veľkostí svoj obsah prezradia až po ich otvorení.
Foto: Incheba
Praktické informácie
Termín: už iba do 14. decembra 2025
Miesto: Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta 3–7
Vstupenky: dostupné online na predpredaj.sk alebo priamo na mieste.
Otváracie hodiny:
Štvrtok: 11:00 – 18:00
Piatok: 11:00 – 19:00
Sobota: 10:00 – 19:00
Nedeľa: 10:00 – 18:00
Partneri podujatia: Zoznam.sk, Pravda, FinReport, praveslovenske.sk, kamsdetmi.sk
Darčeky, móda, dekorácie
Stovky slovenských aj zahraničných predajcov prinášajú široký výber tradičných aj originálnych vianočných darčekov, dekorácií, ozdôb a sviatočných doplnkov. Súčasťou ponuky sú zimné odevy, kožušiny, kožené produkty, doplnky, bižutéria, kozmetika či ručné práce.
Každý návštevník navyše ku vstupenke získava pohár vareného vína alebo horúceho čaju zdarma, ktorý si môže vychutnať v našej oddychovej zóne.
Foto: Incheba
Posledná šanca zapojiť sa do tomboly
Do nedele majú návštevníci poslednú možnosť zapojiť sa do tomboly o atraktívne ceny. Stačí vhodiť vyplnený ústrižok zo vstupenky do žrebovacieho boxu v areáli výstaviska.
Víkendová HANDMADE zóna s novými vystavovateľmi Foto: Incheba
Od piatka do nedele sa HANDMADE zóna rozrastie o nových predajcov. Návštevníci tu nájdu ručne vyrábané dekorácie a ozdoby, maľované obrazy, výrobky z keramiky, prírodné vianočné doplnky, háčkovaný sortiment, bylinné čaje a tinktúry, výrobky z dreva či kožušín, drobnosti s dušou tradície a originálne remeselné produkty od slovenských majstrov.
Súčasťou zóny je aj tradičný remeselný cech, ktorý ponúkne pravý oravský med, sviečky z včelieho vosku, ručne maľované medovníky, kožené výrobky, obrazy a ďalšie originálne ručné práce.
Foto: Incheba
Vychutnajte si pravú slovenskú kvalitu
Milovníci kvalitného slovenského vína si prídu na svoje pri ponuke Podkolibského vinohradu, ktorý na podujatí predstaví výber svojich najobľúbenejších odrôd. Návštevníci sa môžu tešiť na Veltlínske zelené, Rizling vlašský, Frankovku modrú či Chardonnay, ako aj na mimoriadne populárne a svieže Frizzante. Ideálna príležitosť objaviť autentické chute, ktoré sú výsledkom poctivej vinárskej práce a tradície.
Foto: Incheba
Chutné dobroty a slovenská kuchyňa
Návštevníkov potešia tradičné i moderné dobroty koláče, cukrovinky, sušené ovocie, mäsové špeciality, syry či exotické pochúťky. Tento rok potešia chuťové poháriky aj slovenskí farmári, ktorí pripravia pravé bryndzové halušky.
Foto: Incheba
Bezplatné kurzy sebaobrany pre deti, ženy aj seniorov
Organizátori myslia aj na bezpečnosť návštevníkov. Bezplatné kurzy sebaobrany Krav Maga prebiehajú:
• V pracovné dni: 11:00, 13:00, 15:00
• Cez víkend: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Tajomné Mystery boxy
Na milovníkov prekvapení čakajú mystery boxy rôznych veľkostí svoj obsah prezradia až po ich otvorení.
Foto: Incheba
Praktické informácie
Termín: už iba do 14. decembra 2025
Miesto: Incheba Expo Bratislava, Viedenská cesta 3–7
Vstupenky: dostupné online na predpredaj.sk alebo priamo na mieste.
Otváracie hodiny:
Štvrtok: 11:00 – 18:00
Piatok: 11:00 – 19:00
Sobota: 10:00 – 19:00
Nedeľa: 10:00 – 18:00
Partneri podujatia: Zoznam.sk, Pravda, FinReport, praveslovenske.sk, kamsdetmi.sk