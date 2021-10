Do kín prichádza česká komédia Zbožňovaný s hviezdou Bartoškom

Bratislava 6. októbra (TASR) - Do slovenských kín mieri nová česká komédia Zbožňovaný v hlavnej úlohe s Jiřím Bartoškom. Herecká legenda bude vo filme o tom, že "tajomstvá nás nakoniec vždy dostanú...", čeliť následkom nevery. V ďalších úlohách sa diváci môžu tešiť na Zuzanu Kronerovú, Ivanu Chýlkovú, Petru Hřebíčkovú či Jiřího Langmajera.



Bartoška vo filme stvárňuje uznávaného a všeobecne obľúbeného pediatra Zdeňka, ktorý odchádza do dôchodku. Celý život bol lekárom okresnej nemocnice a teraz sa teší na zaslúžený odpočinok. Ešte viac sa teší jeho rodina – manželka Olga (Kronerová), ktorá sa už nemôže dočkať, že sa bude môcť o neho starať, rovnako ako aj jeho dcéra Zuzana (Hřebíčková), ktorej sa manželstvo s Karlom (Langmajer) nedávno rozpadlo. Najviac nadšená je však jeho vnučka, ktorá dedka vždy považovala za svoj veľký vzor a píše o ňom seminárnu prácu do školy. Zdeněk však nie je taký dokonalý, ako sa zdá. Má tajomstvo, takmer 40 rokov udržuje milenecký pomer s ortopédkou Danou (Chýlková). A tá očakáva, že na ňu bude mať konečne viac času.



Filmovú novinku napísal i zrežíroval Petr Kolečko, držiteľ Českého leva za scenár životopisného filmu Masaryk, ktorý už má skúsenosť s réžiou vlastného scenára pri komédii Cez prsty. Kolečko k novému filmu Zbožňovaný uviedol, že k tomuto príbehu má osobný vzťah. "Je inšpirovaný mojím dedom a to pri rozhodovaní, či sa znovu posadiť na režisérsku stoličku, zohralo pomerne zásadnú rolu," priznal režisér a scenárista. Zároveň dodal, že obrovskou inšpiráciou mu bol aj herecký ansámbel, ktorý sa do snímky podarilo získať. "Som rád, že máme také skvelé obsadenie. Títo herci pre mňa boli inšpiráciou, a tak sa prepisovalo ešte aj na pľaci," uzavrel.



Českú komédiu Zbožňovaný prináša do kinodistribúcie Continental film od štvrtka 7. októbra.