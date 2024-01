Do kín mieri dokument, v ktorom režisérka skúma depresiu svojej mamy

Bratislava 30. januára (TASR) - Duševným problémom svojej mamy sa snaží vo filme "Život ako každý iný" porozumieť francúzska režisérka Faustine Cros. Snímka vznikala sedem rokov, výsledkom je intímny portrét otvárajúci aj tabuizované témy. Filmová novinka ocenená na festivale DOK Leipzig vstúpi do slovenských kín 1. februára.



"Okrem predstavenia príbehu výnimočnej osoby nám dokument tiež kladie jednoduchú, no nesmierne dôležitú otázku - ako skutočne poznáme život našich vlastných rodičov?" hovorí Adam Straka z distribučnej spoločnosti Film Expanded k dokumentu, ktorý sa v predpremiére objavil na jeseň v programe festivalov Jeden svet a Cez prah, teraz prichádza do kinodistribúcie.



Faustine Cros prostredníctvom rodinných archívov i scén z dnešných dní rekonštruuje portrét svojej matky, ženy, ktorá celý život bojovala s materstvom. "V jej detstve Faustinin otec zvečnil v rodinných filmoch najkrajšie okamihy ich rodinného života, zatiaľ čo ťažkosti matky ostali iba v úzadí," približuje distribučná spoločnosť film, v ktorom sa režisérka vrátila k archívom, aby vyrozprávala iný príbeh - "príbeh ženy, ktorej úloha matky postupne berie slobodu".



Režisérka sa do rodinných archívoch ponorila ešte ako študentka. Po tom, ako sa jej mama v roku 2015 pokúsila o samovraždu, sa snažila v starých nahrávkach spoločných okamihov rodiny nájsť nový príbeh. "Bolo zvláštne pozerať sa znovu na moje detstvo z pohľadu môjho otca, ktorý ich nakrúcal. A nikdy predtým som si nevšimla, ako sa postupom rokov z tváre mojej mamy vytrácala radosť, úsmev, iskra, mala som pocit, že sa aj ona sama pomaly stráca, menil sa aj jej vzhľad. Hoci to môj otec nezamýšľal, zachytil jej úpadok," priznala Faustine Cros. Jej dielo zaujalo v zahraničí, cenu za najlepší dokumentárny film získalo na festivale DOK Leipzig, v uplynulom roku ho uviedlo viacero zahraničných festivalov.











Trailer: www.youtube.com/watch?v=4etsPFD5LpY