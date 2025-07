Do kín mieri feministická hudobná dráma Gloria!

Bratislava 15. júla (TASR) - Program slovenských kín spestrí feministická hudobná dráma Gloria! od debutujúcej režisérky Margherity Vicario. „Film zavedie divákov do Benátok 18. storočia, kde sa nenápadná slúžka Teresa túži vymaniť z ťaživého režimu kláštorného ústavu. Objavením zakázaného fortepiana rozpúta hudobnú revolúciu, ktorá dá hlas aj ďalším umlčaným dievčatám,“ približuje distribučná spoločnosť Film Europe „radostný feministický manifest o dospievaní a hľadaní slobody“. Snímku oslavujúcu silu ženského talentu prinesie do kín od 17. júla.



Dej sa odohráva za stenami chátrajúceho katolíckeho hudobného ústavu v Benátkach, kde vládne prísna disciplína. Pod dohľadom maestra Perliniho dievčatá hrajú v kláštornom zbore tradičné skladby, ktorých tóny len ťažko odrážajú ich talent i tajné sny. Mnohé z nich sú siroty a ich vlastné hlasy a hudobné nápady sú v tomto rigidnom prostredí umlčané. „Šedú rutinu náhle naruší ohlásená návšteva pápeža. Kým sa Perlini zúfalo snaží prísť s pôsobivou skladbou na túto príležitosť, nenápadná slúžka Teresa, prezývaná ‚Nehovoriaca‘, objaví v pivnici osudový nástroj - zakázané fortepiano. Tento objav sa stane iskrou, ktorá zapáli revolúciu a prebudí hlasy, ktoré mali navždy zostať umlčané,“ dodáva distribučná spoločnosť.



V centre príbehu stojí téma sesterskej spolupatričnosti a odporu voči patriarchálnym štruktúram. Dievčatá sú rebelkami, ktoré si skladajú vlastné dejiny, búrajú konvencie a dokazujú odvahu a solidaritu. Na ich čele stojí „nehovoriaca“ Teresa, ktorú stvárnila francúzska herečka Galatéa Bellugi, a sprevádza ju pätica študentiek - hudobníčok.



Režisérka Margherita Vicario je tiež spoluautorkou hudby k filmu. „Soundtrack obsahuje aj klasické skladby, no všetko je pozdvihnuté na modernejšiu úroveň. Vicario tak z Gloria! vytvorila energický, neokázalý muzikál pulzujúci remixovanými beatmi Vivaldiho, za ktorý získala dve ceny na talianskych Zlatých glóbusoch - za najlepšiu pôvodnú hudbu a najlepší debut,“ poznamenáva distribučná spoločnosť.



Film je inšpirovaný skutočnou existenciou katolíckych hudobných ústavov a sirotincov v Benátkach. Inštitúcie prijímali siroty, opustené alebo chudobné dievčatá, ktorým poskytovali útočisko a hudobné vzdelanie. Učili sa tu spievať a hrať na rôzne nástroje. „Snímka ukazuje tieto inštitúcie v úplne novom svetle a prináša nielen odvážne vyrozprávanú zabudnutú históriu umelkýň z týchto zariadení, ale predovšetkým príbeh o ženskej solidarite a odvahe, ktorý napráva stáročné krivdy,“ uzatvára distributér filmu Gloria!, ktorý mal svetovú premiéru na 74. ročníku MFF v Berlíne v hlavnej súťažnej sekcii.