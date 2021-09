Do kín mieri Zátopek, film o česko-slovenskej športovej legende

Na snímke režisér a producent David Ondříček počas tlačovej konferencie pri príležitosti uvedenia filmu David Ondříček: Zátopek v Bratislave 6. septembra 2021. Foto: TASR – Dano Veselský

Bratislava 6. septembra (TASR) - Dramatický osud slávneho športovca na pozadí komunistického režimu zachytáva životopisný film Davida Ondříčka Zátopek. Príbeh legendárneho česko-slovenského bežca v hlavných úlohách s Václavom Neužilom a Marthou Issovou predstavili tvorcovia v pondelok v Bratislave. Do kín vstúpi 9. septembra.uviedol na tlačovej konferencii Ondříček s tým, že film, ktorý s veľkým úspechom otváral tohtoročný karlovarský festival, kde získal Cenu divákov, vznikal 13 rokov.priznal režisér.Koproducent Maroš Hečko potvrdil, že slovenská strana sa na snímke podieľala postprodukčnými prácami.konštatoval.Dej filmu sa začína v pohnutom roku 1968. Austrálsky rekordér Ron Clarke práve napriek všetkým očakávaniam premárnil pravdepodobne poslednú šancu na olympijskú medailu, keď počas kľúčových pretekov utrpel vážny zdravotný kolaps. Následne na to prepadáva pochybnostiam o zmysle vlastnej kariéry. Vydáva sa do Prahy za legendárnym bežcom Emilom Zátopkom, ktorého bezmedzne obdivuje. Príbehová línia rozhovoru medzi Clarkom a Zátopkom divákov retrospektívne vracia ku kľúčovým momentom Zátopkovho športového i súkromného života.priznal Ondříček. Extrémne náročný herecký i športový výkon podal v Zátopkovi Václav Neužil.prezradil režisér. Podčiarkol, že Neužil absolvoval šialený tréning, pri ktorom herec utrpel aj niekoľko zranení, a dostal sa na váhu 66 kg, čo je váha Zátopka pri maratóne v Helsinkách.Zátopek je príbehom o prerode neduživého chlapca z Baťovej továrne v Zlíne, ktorého na jeho prvé preteky prihlásili vlastne iba náhodou, na muža, ktorý na olympiáde v roku 1952 získal tri zlaté medaily. Na uvedenie filmu zavítal aj 93-ročný Ján Zachara, bývalý boxer a zlatý medailista z OH v roku 1952, ktorý bol so Zátopkom na vojne.priblížil svojho kamaráta.povedal pre TASR Zachara.