Do kín prichádza koncertný film skupiny Depeche Mode s názvom M
Uvedenie filmu nadväzuje na jeho oznámenie v apríli a nadšené prijatie na tohtoročnom festivale Tribeca.
Autor TASR
Londýn 13. augusta (TASR) - Anglická skupina Depeche Mode ohlásila premiéru svojho nového koncertného filmu s názvom M. Snímka príde na celom svete do kín koncom tohto roka, informuje webový magazín NME.
Uvedenie filmu nadväzuje na jeho oznámenie v apríli a nadšené prijatie na tohtoročnom festivale Tribeca. Film sa bude premietať vo vyše 2500 kinách vo viac ako 60 krajinách.
Film nakrútil a režíroval oceňovaný mexický tvorca Fernando Frias a obsahuje zábery z troch vypredaných koncertov kapely na štadióne Foro Sol v Mexico City, ktoré sa konali v rámci svetového turné Memento Mori v rokoch 2023-2024.
Členovia kapely v ňom ilustrujú svoje multikultúrne vplyvy a skúmajú spojitosť medzi hudbou, smrteľnosťou a mexickou tradíciou. „V podstate je náš nový film o hlbokom prepojení medzi hudbou, kultúrou a ľuďmi, a Frías, ktorý film režíroval a vymyslel, odviedol skvelú prácu. Náš príbeh prerozprával cez prizmu mexickej kultúry a našich koncertov v Mexico City,“ povedal spevák Dave Gahan (63).
„Sme hrdí na to, že môžeme pokračovať v dlhoročnej spolupráci so spoločnosťami Sony Music Vision a IMAX, a v októbri priniesť film divákom na celom svete. Tento zážitok je perfektnou oslavou turné Memento Mori a hlbokého spojenia, ktoré má skupina Depeche Mode so svojimi fanúšikmi na celom svete,“ povedal Marc Allenby, riaditeľ spoločnosti Trafalgar Releasing.
Pre Friasa je tento projekt pokračovaním jeho práce na ocenenom filme Už tu nie som (2019), ktorý zabodoval na prestížnych mexických filmových cenách Ariel a odniesol si desať ocenení. Nadväzuje tiež na jeho najnovší film Nečakám, že mi niekto uverí (2023), ktorý získal uznanie kritikov.
Gahan a hlavný skladateľ skupiny Martin Goreh sú vo filme na ceste „do srdca mexickej kultúry rámcovanej ikonickými živými vystúpeniami“, píše NME.
Depeche Mode si v Mexiku zahrali pred takmer 200.000 fanúšikmi a všetky koncerty boli oslavou ich 15. štúdiového albumu s rovnakým názvom Memento Mori (Pamätaj na smrť). Tento album bol prvým od smrti zakladajúceho člena Andyho Fletchera, ktorý zomrel v máji 2022 vo veku 60 rokov.
Kapela z anglického Basildonu odohrala v rokoch 2023 a 2024 celkovo 112 koncertov s návštevnosťou viac ako tri milióny ľudí. Dňa 28. mája 2023 sa Depeche predstavili aj v Bratislave.
Pred začiatkom turné Gahan a Gore v rozhovore pre NME hovorili o tom, ako sa vyrovnávajú so životom bez svojho kolegu z kapely, a zdôraznili, že chcú na albume Memento Mori osláviť jeho nezameniteľný vplyv.
„Je to veľmi ťažká práca udržať kapelu tak dlho. Uvedomíte si, aká to musí byť strata. Fletch bol súčasťou toho, čo sme poznali ako DM za uplynulých 40 rokov,“ povedal Gahan: „Strata Fletcha tento pocit ešte umocnila. Všetko sa raz skončí. Neviem, kedy to príde. Po Fletchovej smrti, keď sme museli pokračovať, som povedal - Snažte sa užívať si to, čo robíte, a robte to najlepšie, ako viete. Nikdy neviete, či je to naposledy.“
