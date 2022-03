Do kín prichádza nový superhrdina s menom Badman

Bratislava 22. marca (TASR) - Koná dobro zlým spôsobom. Badman predstavuje trochu iný typ hrdinu ako jeho skoro menovec. V kinách sa predstaví v bláznivej komédii od francúzskych tvorcov. "Nemilosrdne si uťahuje zo všetkých komiksových filmov a hlavne z ich hrdinov - superhrdinov," približuje snímku Badman distribučná spoločnosť Bontonfilm. Do kín ju uvedie od 24. marca s českým dabingom.



Filmový vesmír neohrozených superhrdinov v kostýmoch je teda bohatší o novú postavu. Jej charakter a schopnosti sa pohybujú niekde medzi Spidermanom, Batmanom a inšpektorom Clouseauom. "Akurát z nich čerpá len to najhoršie. Badman je chodiaca katastrofa. A v presvedčení o vlastnej dôležitosti sa rozhodol zachrániť svet, ktorý o to nijako zvlášť nestojí ani to nepotrebuje," dodáva distribútor.



Cedric je lúzer na pohľadanie, odsúdený životom na večný neúspech. Je na mizine, dostane "kopačky" od priateľky a jeho kamoši, sestra aj vlastný otec už nadobro stratia nádej, že by raz z neho niečo mohlo byť. Keď však Cedric získa vo filme hlavnú úlohu superhrdinu Badmana, začne sa v jeho živote blýskať na lepšie časy. Konečne nadišla jeho veľká chvíľa a má šancu všetkým to ukázať. Nová filmová rola ho úplne pohltí. Cedricov nezvratný osud večného smoliara však opäť zasiahne do hry. Cestou domov z natáčania má autonehodu a stratí pamäť. Keď sa preberie, je stále oblečený ako Badman a presvedčený o tom, že je skutočným neohrozeným superhrdinom s jasným poslaním – zachrániť svet.



Komédiu Badman nakrútil Philippe Lacheau so svojou skupinkou komikov. Ich filmy, v ktorých si v minulosti uťahovali napríklad z akčných a špionážnych filmov či zo žánru found-footage, sú vo francúzskych kinách pravidelne hitmi. Snímky ako "Alibi na mieru", "Prázdniny all exclusive" či "Vezmi si ma, kamoš" mali úspech aj u slovenských divákov.



Podľa tvorcov si Badmana užijú fanúšikovia komiksových filmov, ako aj ľudia, ktorí im neholdujú. "Pri sledovaní Badmana sa zasmejete, aj keď o celom tom superhrdinskom univerze vôbec nič neviete. Fanúšikovia komiksov od Marvel a DC si však navyše užijú aj skryté narážky či odkazy na svoje obľúbené filmy, ktoré sa objavujú v titulkoch, kulisách, menách postáv, nápisoch a podobne," odkazuje režisér a zároveň predstaviteľ hlavnej úlohy Philippe Lacheau.



