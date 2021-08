Do kín príde životopisný film o legendárnom športovcovi Zátopkovi

Bratislava 14. augusta (TASR) - Už začiatkom septembra príde do kín životopisný film o česko-slovenskej športovej legende Emilovi Zátopkovi. Snímka o legendárnom športovcovi spoza železnej opony a zároveň jednom z najväčších atlétov všetkých čias Emilovi Zátopkovi dostala názov Zátopek a zachytáva nielen športový, ale aj životný príbeh tohto štvornásobného česko-slovenského olympijského víťaza. TASR o tom informovala PR manažérka Lucia Muráriková.



Režisérom filmu je David Ondříček, ktorý snímku Zátopek pripravoval neuveriteľných 14 rokov. Hlavnej úlohy Emila Zátopka sa zhostil český herec Václav Neužil, jeho manželku Danu Zátopkovú stvárnila Martha Issová. Nakrúcanie prebehlo sčasti na slovenských lokáciách s participáciou slovenských hercov. Film bude otvárať tohtoročný Medzinárodný filmový festival v Karlových Varoch a do slovenských kín príde 9. septembra.



Legendárny bežec Emil Zátopek dosiahol počas svojho života neskutočné vrcholy, ale zažil aj tvrdé pády. Režisér Ondříček zhrnul jeho život v koncentrovanej podobe do nového filmu, ktorý zachytáva dramatický osud slávneho športovca na pozadí komunistického režimu. Zátopek bol hrdinom jednej generácie, ale jeho odkaz a životný príbeh sú nadčasové a inšpiratívne v akejkoľvek dobe. Film Zátopek nie je len o športe, ale najmä o odhodlaní, pevnej vôli, oddanosti, odvahe a, samozrejme, o láske, ktorá presahuje všetko. Život Emila Zátopka na filmovom plátne dokáže osloviť každého a tvorcovia pevne veria, že sa im prostredníctvom neho podarí inšpirovať aj mladú generáciu.



„Veľmi sa teším a dúfam, že si Zátopka nájdu mladí diváci. Ten film nie je náučný, nemusíte sa báť zaťaženosti príbehu. Ja verím, že sa mladí ľudia nechajú očariť Zátopkovou až 'forrestovskogumpovskou' osobnosťou a že ich jeho životný príbeh nadchne rovnako ako nás, ktorí sme film natáčali,“ hovorí Ondříček.