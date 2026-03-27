Do kín vstúpil Šampión, príbeh legendárneho krasokorčuliara O. Nepelu
Autor TASR
Bratislava 27. marca (TASR) - Program kín spestril očakávaný film Šampión s príbehom legendárneho krasokorčuliara Ondreja Nepelu. Slávnostná premiéra sa konala (25. 3.) v jednom z bratislavských kín, nechýbala na nej Jana Nagyová, ktorá stvárnila Hildu Múdru, Adam Kubala ako Ondrej Nepela, či režisér Jakub Červenka, ktorý je zároveň producentom a spoluscenáristom filmovej novinky.
Rozpráva príbeh výnimočnej športovej osobnosti. Ondrej Nepela sa stal absolútnym olympijským víťazom v mužskom krasokorčuľovaní na zimných olympijských hrách v japonskom Sappore v roku 1972. Film Šampión sa sústreďuje na Majstrovstvá sveta v krasokorčuľovaní v roku 1973 v Bratislave, ktoré boli pre komunistické Československo udalosťou mimoriadneho významu. Práve vtedy zvíťazil Ondrej Nepela, fenomenálny športovec, ktorého meno poznal celý svet.
„Tento šampionát vnímame ako emocionálny aj vizuálny vrchol Ondrejovho života. Pomocou vizuálnych efektov sme zrekonštruovali celý svet vtedajšieho šampionátu ako burácajúci štadión, dobové prostredie, oslnivé svetlá reflektorov aj atmosféru, ktorú čiernobiele televízne prenosy 70. rokov nikdy nedokázali naplno zachytiť,“ hovorí režisér Červenka.
Nakrúcanie na ľade patrilo podľa kameramana Martina Štrbu medzi technicky najnáročnejšie časti celého filmu. „Štáb tu strávil celkovo štyri dni, a to dva dni boli venované scénam z majstrovstiev sveta 1973 a ďalšie dva dni tréningom a rozkorčuľovaniu hlavného hrdinu,“ priblížil Štrba s tým, že ideálny zimný štadión sa napokon podarilo nájsť v Beroune, kde sa nachádza jeden z najstarších zimných štadiónov v Česku. „Na nakrúcaní sa podieľalo aj päť profesionálnych krasokorčuliarov z Krasokorčuliarskeho klubu Ondreja Nepelu pod vedením trénera Ľuboša Remiša,“ dodal k náročnosti produkcie oceňovaný kameraman.
Zaujímavým symbolom spojeným s príbehom filmu je podkova. Talizman Ondreja Nepelu a jeho trénerky Hildy Múdrej. „Podľa rodinných spomienok ich sprevádzala počas najvýznamnejších súťaží a víťazstiev. Rodina Múdrych tento predmet počas príprav filmu poskytla tvorcom a neskôr ho venovala režisérovi Jakubovi Červenkovi ako symbolické poďakovanie za spracovanie Nepelovho príbehu,“ prezradila Katarína Procházková z distribučnej spoločnosti Continental film, ktorá snímku uviedla do kín 26. marca.
