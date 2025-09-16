Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Do kín vstupuje dokument Letopis ocenený na MFF Cinematik

Ilustračné foto. Foto: TASR - Dano Veselský

Snímok prostredníctvom obrazov odhaľuje absurdné rutiny a zvláštne zvyky, ako aj tendenciu ľudí opierať sa o systémy, ktoré sa zároveň spochybňujú.

Autor TASR
Piešťany 16. septembra (TASR) - Do slovenských kín vo štvrtok (18. 9.) vstupuje dokumentárny film Letopis režiséra Martina Kollara. Snímka získala počas uplynulého víkendu Cenu Literárneho fondu Cinematik.doc na 20. ročníku Medzinárodného filmového festivalu (MFF) Cinematik v Piešťanoch. Film zachytáva každodenné príbehy a vytvára kolektívny portrét súčasnej reality. Ako pre TASR uviedol Kollar, ide o akýsi archív či časovú konzervu pre budúce generácie.

Snímok prostredníctvom obrazov odhaľuje absurdné rutiny a zvláštne zvyky, ako aj tendenciu ľudí opierať sa o systémy, ktoré sa zároveň spochybňujú. Dielo podľa autora ponúka nový spôsob, ako vnímať naše voľby, a povzbudzuje divákov, aby sa zamysleli nad svojimi činmi skôr, než na ne zabudnú.

Za zaujímavé pre diváka označil to, že si z filmu každý dokáže odniesť „svoje vlastné ponímanie“, napríklad podľa toho, v akom rozpoložení si film divák pozrie. Podľa jeho slov dokážu abstraktné myšlienky vo filme dať divákovi konkrétne dojmy. „Okrem toho, že tam je veľmi veľa malých, maličkých a mini príbehov a situácií, ktoré môžu byť ľuďom blízke,“ doplnil.

Hlavná cena festivalu ho potešila a prekvapila. „Veľmi som si Cinematik obľúbil a rád tam chodím a tiež ma prekvapilo, že je to vlastne druhé ocenenie na festivale,“ skonštatoval. Ocenený film je slovensko-českou koprodukciou.

Kollarovým režisérskym stredometrážnym debutom bol film 5 October, ktorý mal svetovú premiéru na MFF v Rotterdame. Ako kameraman pracoval na tituloch uvedených v Benátkach či na Berlinale, ako napríklad Wishing on a Star (2024), Cenzorka (2021), Koza (2015), Zamatoví teroristi (2013) či na filme Ako sa varia dejiny (2009), ktorý mal v roku 2009 svetovú premiéru na festivale Visions du Réel.
