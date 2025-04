Do kín vstupuje dokument Za oponou veľhôr s príbehom D. Štěrbovej

Bratislava 3. apríla (TASR) - Po premiére na medzinárodnom festivale horského filmu a dobrodružstva Hory a mesto vstupuje vo štvrtok do kín celovečerný dokument Za oponou veľhôr. Režisérka Hana Pinkavová v ňom rozpráva životný príbeh horolezkyne, humanitárnej misionárky, spisovateľky a matematičky Diny Štěrbovej. „Prvej ženy na svete, ktorá vystúpila na osemtisícovku Čo Oju (8201 m) a neskôr zasvätila svoj život humanitárnej pomoci v odľahlom pakistanskom Baltistane,“ približuje distribučná spoločnosť CinemArt SK.



„Nikdy sa nevzdávaj. Nestrácaj nádej. Prekračuj svoje hranice,“ znie krédo Diny Štěrbovej, ktoré ju v 80. rokoch minulého storočia doviedlo k svetovému úspechu v horolezectve a neskôr k niekoľko rokov trvajúcej humanitárnej misii v jednej z najťažšie dostupných oblastí sveta. Režisérka však vo filme ukazuje nielen hrdinstvo, ale aj pochybnosti, zraniteľnosť, ticho a vnútorné zápasy ženy, ktorá nikdy neprestala hľadať zmysel svojich činov.



Film je mozaikou archívnych materiálov, výpovedí a aktuálnych záberov zo Štěrbovej poslednej cesty do Pakistanu vo veku 81 rokov. V intímnych scénach sa diváci stretnú s Dinou, ktorá sa lúči s horami a zároveň odovzdáva štafetu ďalším generáciám v miestnej nemocnici. „Je poctou ženám, ktoré si plnia sny aj napriek predsudkom. Je to zároveň výnimočný film pre všetkých, ktorí milujú hory, cestovanie, osobné výzvy a zmysluplné konanie,“ hovorí slovenská producentka snímky Silvia Panáková.



„Dina nie je len hrdinka, ale aj žena plná pochybností, ktorá sa pýta, či jej pomoc má zmysel. Práve táto ľudská rovina z nej robí výnimočný filmový charakter,“ dodáva Pinkavová, režisérka filmu, ktorý prepája archívne zábery z expedícií so súčasným nakrúcaním v Himalájach aj Európe.