Do nemocníc a domovov dôchodcov mieri 8 400 litrov dezinfekcie

Bratislava 12. mája (OTS) - Daruje im ju spoločnosť Teva na základe registrácie svojho výrobku do registra biocídnych výrobkov na Slovensku.



„Už začiatkom marca daroval náš opavský závod ľuďom v prvej línii špeciálne kombinézy, respirátory a dezinfekciu z vlastných zásob. V našich prevádzkach totiž musíme dodržiavať prísne hygienické podmienky a mali sme tak na sklade dostatočné zásoby ochranných prostriedkov. Mohli sme tak pomôcť opavskej nemocnici a ďalším zariadeniam v kraji hneď v začiatkoch epidémie, keď bola situácia s dodávkou ochranných pomôcok najkritickejšia. Teraz môžeme vyrábať dezinfekciu sami a poskytnúť ju väčšiemu počtu zariadení,“ opisuje Richard Szrajber, riaditeľ závodu na výrobu účinných látok Teva Czech Industries s.r.o. v Opave.



Spoločnosť Teva postupne rozdelí 1 390 kusov päťlitrových kanistrov s dezinfekciou a ďalších 7 287 kusov fľaštičiek po 200 ml do 166 českých a slovenských nemocníc a domovov dôchodcov. „V tejto neľahkej dobe sa zameriavame na to, aby sme zaistili neprerušované dodávky našich liekov pacientom. Zároveň sa však snažíme rôznymi spôsobmi pomôcť zdravotníckym zariadeniam a ďalším v celej krajine. Preto sme sa rozhodli použiť naše kapacity na výrobu dezinfekcie v závode v Opave a túto dezinfekciu darovať nemocniciam a domovom dôchodcov. Dúfame, že tým tiež prispejeme k boju s koronavírusovou infekciou. Dezinfekčný prípravok na ruky používajú taktiež všetci naši zamestnanci, ktorých je v Česku a na Slovensku viac než 1 700,“ vysvetľuje Juan Carlos Conde Ibarra, generálny riaditeľ Teva Pharmaceuticals pre Česko a Slovensko.



