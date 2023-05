Do Rockandrollovej siene slávy uvedú Kate Bushovú i Georgea Michaela

Kategória interpreti:



Kate Bushová



Sheryl Crowová



Missy Elliottová



George Michael



Willie Nelson



Rage Against the Machine



The Spinners







Cena za hudobný vplyv:



DJ Kool Herc



Link Wray







Cena za hudobnú výnimočnosť:



Chaka Khanová



Al Kooper



Bernie Taupin







Cena Ahmeta Erteguna:



Don Cornelius

Londýn 4. mája (TASR) - Kate Bushová a George Michael budú na tohtoročnom slávnostnom ceremoniáli uvedení do Rockandrollovej siene slávy. Inštitúcia so sídlom v americkom Clevelande kompletné zloženie "ročníka 2023" oznámila v stredu, TASR informuje podľa správy BBC News.Ďalšími na čestnej listine sú napríklad Willie Nelson, Sheryl Crowová či Missy Elliottová.Hudobní umelci môžu vstúpiť do Rockandrollovej siene slávy najskôr 25 rokov po vydaní prvého singla. Elliottovej sa to podarilo hneď v prvom roku oprávnenosti. Je považovaná za jednu z najvýznamnejších raperiek, ktorá svojimi excentrickými beatmi a inovatívnymi rýmami zmenila hip-hop.Kate Bushová bola nominovaná už trikrát - v rokoch 2018, 2021 a 2022.Uvedenie Georgea Michaela, ktorý zomrel v roku 2016, prichádza pri príležitosti 40. výročia vydania debutového albumu dua Wham! s názvom "Fantastic".V poradí 38. ročník slávnostného uvádzania do Rockandrollovej siene slávy sa uskutoční 3. novembra v newyorskej aréne Barclays Center.TASR prináša kompletný zoznam ocenených.