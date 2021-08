VIDEO: Do slovenských kín prichádza komédia Známi neznámi

Bratislava 4. augusta (TASR) – Nová komédia Známi neznámi prichádza do slovenských kín, premiéru bude mať vo štvrtok (5. 8.).



Známi neznámi je sladko-horká komédia o partii českých a slovenských priateľov, ktorí sa schádzajú v pražskom byte, aby oslávili príchod Nového roka. Poznajú sa už dlho a aj toto stretnutie by sa nieslo v duchu klasickej silvestrovskej oslavy, keby sa nezrodil zdanlivo nevinný nápad - dať mobilné telefóny na stôl a nahlas zdieľať každú správu a prichádzajúci hovor. Koľko toho o sebe nesmieme vedieť, aby sme mohli zostať priateľmi, milencami, manželmi, rodičmi? Stačí jeden večer a z dobrých známych sa stanú neznámi.



V jednotlivých úlohách sa predstavia Táňa Pauhofová, Tomáš Maštalír, Petra Polnišová, Klára Issová, Sväťo Malachovský, Martin Hofmann, Tomáš Měcháček, Anna Kadeřávková a ďalší umelci.







Režisérkou filmu je Zuzana Marianková, scenár napísal Petr Jarchovský, za kamerou bol Peter Bencsík, hudbu zložil Slavo Solovic, scénografiu navrhla Viera Dandová, kostýmy Alexandra Grusková, producentkou filmu je Wanda Adamík Hrycová. Scenár filmu je adaptáciou pôvodného scenára Paula Genoveseho.



„Som šťastná, že sme to boli práve my, kto vyhral súboj a práva na tento film pre územie Česka a Slovenska. Záujemcov totiž bolo viac, ale taliansky producent sa rozhodol práve pre nás, čo je však nesmierny záväzok. Scenár nás upútal už pri prvom čítaní a jeho adaptáciu pre slovenského a českého diváka sme zverili skúsenému scenáristovi Petrovi Jarchovskému a našej debutujúcej režisérke Zuzane Mariankovej,“ uviedla pre médiá producentka Wanda Adamík Hrycová.