Na jubilejný ročník festivalu MFHF prihlásili rekordný počet snímok

Poprad 5. októbra (TASR) - Do súťaže Medzinárodného festivalu horských filmov (MFHF), ktorý sa pod Tatrami uskutoční od 12. do 16. októbra, prihlásili tento rok rekordný počet snímok. Riaditeľka festivalu Mária Hámorová na stredajšej tlačovej konferencii uviedla, že do predvýberu cez FilmFreeway im prišlo 1347 filmov.



"Polovica z prihlásených snímok však vôbec nebola s horskou tematikou, druhá polovica prešla selekciou s ohľadom na náš typ festivalu. Napokon prešlo predvýberom 105 filmov z 23 krajín sveta a do samotnej filmovej súťaže postúpilo 51 snímok z 15 krajín sveta. Ten výber bol náročnejší ako po minulé roky. Teší nás, že sa nám podarilo vybrať to najkvalitnejšie, vrátane niekoľkých premiér," priblížila Hámorová. Svoje zastúpenie bude mať aj sedem slovenských filmov. Tohtoročnými témami sú horolezectvo, skalné lezenie, jaskyniarstvo, lyžovanie, skialpinizmus, "highline", život v horách, kajak a "skimountaineering".



O víťazoch súťaže rozhodne trojčlenná ženská porota - bývalá riaditeľka festivalu Gabriela Rečková, novinárka Barbara Jendrzejczyk z Poľska a česká fotografka a cestovateľka Martina Grmolenska. Víťazov vyhlásia v posledný deň festivalu, v nedeľu 16. októbra.



Okrem premietania v mestskom úrade a v kine Tatran v Poprade, kine Iskra v Kežmarku a kine Mier v Spišskej Novej Vsi budú môcť milovníci horských filmov vidieť jednotlivé snímky aj online. "Súčasťou podujatia sú už tradične aj besedy so zaujímavými hosťami. Tento rok to bude horolezkyňa Maya Sherpa z Nepálu, ďalej horolezecký novinár a fotograf Igor Koller a v neposlednom rade jeden z najúspešnejších českých horolezcov Marek Holeček," vymenovala Hámorová. Návštevníci sa môžu tešiť aj na sprievodnú výstavu, tento rok budú organizátori prezentovať tvorbu slovenského fotografa Borisa Michalička. V spolupráci so Slovenskou poštou pri príležitosti jubilea zriadia aj poštovú priehradku s pečiatkou s logom festivalu.