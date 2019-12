Do užšej nominácie na ocenenie Oscar sa dostali dva české filmy

Praha 17. decembra (TASR) - Dráma českého režiséra Václava Marhoula Pomaľované vtáča sa prebojovala do užšej nominácie na Oscara, pričom Česko uspelo aj v kategórii krátky animovaný film. Konečný zoznam nominácií v kategórii cudzojazyčný film bude známy na začiatku budúceho roka. V utorok o tom informoval spravodajský portál TN.cz.



Film Pomaľované vtáča tak dosiahol ďalší úspech po tom, ako získal ocenenia v Benátkach a na premietaní v Toronte. Snímku videlo v českých kinách od jej premiéry 11. septembra už takmer 100.000 ľudí.



Film sa drží svojej literárnej predlohy, románu poľského spisovateľa Jerzyho Kosiňského z roku 1965, a to aj pri zobrazovaní násilia a krutosti - čo u niektorých divákov vyvolalo nevôľu.



Do užšieho výberu bola taktiež zaradená krátkometrážna snímka Dcéra, autorkou ktorej je študentka pražskej Filmovej fakulty Akadémie múzických umení Daria Kaščejevová. Tá za svoje dielo tento rok už získala v Los Angeles cenu americkej Akadémie filmového umenia a vied, zvanú študentský Oscar.



Úspech však Kaščejevová dosiahla aj na ďalších festivaloch. Snímka Dcéra dostala najvyššie ocenenie Kryštál na francúzskom festivale v Annecy a 8. septembra aj cenu za najlepší film na festivale Fantoche vo Švajčiarsku.



Film Dcéra rozpráva príbeh o dievčati, ktoré v sebe uchováva spomienku na bolestivú udalosť, keď ako malá priniesla domov vtáča, avšak jej starosťami zavalený otec si jej pocity nevšimol.



Konečný zoznam nominantov na zlatú sošku zverejní porota 13. januára. V ten istý deň budú oznámené aj ďalšie nominácie. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 9. februára.