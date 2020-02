Do VIVO! Bratislava zavítala doba kamenná

Bratislava 21. februára (OTS) - Od 29. februára do 22. marca sa návštevníci komunitného nákupného centra VIVO! Bratislava môžu tešiť na vzdelávaciu výstavu pre deti s názvom Doba kamenná. Bude sa rozprestierať na ploche 200 m2 v novej pasáži.Doba kamenná je výstava, ktorá bola navrhnutá špeciálne pre nákupné centrá. Na Slovensku bude po prvýkrát práve vo VIVO! Bratislava. Je určená pre rodiny s deťmi vo veku od štyroch do jedenástich rokov, ale aj pre materské a základné školy. Vstup je zadarmo, stačí sa len dopredu zaregistrovať cez rezervačný formulár na stránke www.vivo-shopping.com/sk/bratislava . Každá prehliadka trvá 50 minút a je dostupná až pre 35 detí naraz.Počas výstavy je pre deti pripravený bohatý vzdelávací a vzrušujúci program. Deti budú oblečené v kostýmoch z doby kamennej, ktoré im pomôžu dostať sa do tej správnej nálady. Zábavnou formou sa dozvedia viac o histórii ľudstva, o živote pradávnych lovcov, stretnú sa s mamutom a jaskynným človekom, navštívia pravekú jaskyňu a oveľa viac. Na záver si každá skupina detí bude môcť urobiť pamätné fotografie s kamenným autom alebo pri foto-stene. K dispozícii bude aj kvíz, kde si deti budú môcť overiť, čo sa naučili.“ vysvetľuje, Country Manager Slovak Republic spoločnosti IMMOFINANZ.