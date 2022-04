Dohovor o zákaze biologických zbraní bol podpísaný pred 50 rokmi

New York/Bratislava 10. apríla (TASR) - Dohovor o zákaze vývoja, výroby a skladovaní bakteriologických (biologických) a toxínových zbraní a o ich ničení známy aj ako Dohovor o biologických zbraniach (The Biological Weapons Convention - BWC) je medzinárodná zmluva, ktorá zakazuje používanie biologických zbraní vo vojne a taktiež akýkoľvek vývoj, výrobu, získavanie, skladovanie alebo prenos takýchto zbraní. Je to prvá multilaterálna zmluva o odzbrojení, ktorá zakazuje celú kategóriu zbraní hromadného ničenia. K jej podpisu došlo 10. apríla 1972, pričom do platnosti vstúpila 26. marca 1975. BWC má od januára tohto roka 183 zmluvných štátov. Egypt, Haiti, Somálsko a Sýria dokument podpísali, ale neratifikovali.



Od podpísania Dohovoru o biologických zbraniach uplynie v nedeľu 10. apríla 50 rokov.



Dôležitý míľnik na ceste ku komplexnému zákazu biologických zbraní predstavoval Ženevský protokol. Patril k sérii opatrení, ktorých cieľom bolo zabrániť opakovaniu surovostí spáchaných bojujúcimi stranami v prvej svetovej vojne. Protokol bol podpísaný v júni 1925 a do platnosti vstúpil v roku 1928. Niektoré štáty ho však ratifikovali s výhradami, pokiaľ ide o jeho uplatniteľnosť, ako aj o použitie chemických alebo biologických zbraní v rámci odvetných opatrení. Tieto výhrady v skutočnosti spôsobili, že Ženevský protokol sa stal dohodou o tom, že krajina nepoužije takýto typ zbrane vo vojne ako prvá. Síce zakazoval používanie dusivých, jedovatých alebo iných plynov a bakteriologických zbraní vo vojne, no nemohol zabrániť ich vývoju, výrobe a skladovaniu. Z tohto dôvodu bol neskôr doplnený Dohovorom o biologických zbraniach (BWC) z roku 1972 a Dohovorom o chemických zbraniach (CWC) z roku 1993.



Dohovoru o biologických zbraniach predchádzali rokovania, ktoré sa konali v rokoch 1969 – 1971 v Ženeve v rámci Výboru osemnástich krajín o odzbrojení a Konferencie Výboru pre odzbrojenie, ktoré iniciovala Organizácia Spojených národov (OSN). V auguste 1971 predložili Spojené štáty americké (USA) a Zväz sovietskych socialistických republík (ZSSR) samostatné, ale rovnaké verzie návrhu BWC. Dohoda medzi oboma veľmocami znamenala záverečnú fázu rokovaní, ktoré boli ukončené 28. septembra 1971. Valné zhromaždenie OSN schválilo dohovor ešte v decembri toho istého roka.



Právne záväzná zmluva, ktorá zakazuje biologické zbrane, bola podpísaná v Londýne, Moskve a Washingtone 10. apríla 1972 a následne otvorená na podpis aj pre ďalšie štáty. Platnosť nadobudla 26. marca 1975 - po uložení ratifikačných listín 22 vládami vrátane vlád určených za depozitárov dohovoru (Spojené kráľovstvo, USA a ZSSR).



Súhlas s dohovorom vyslovila Československá socialistická republika 30. apríla 1973.