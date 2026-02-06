< sekcia Magazín
Dorota sa vie dobre ovládať
Dorota je obdarená intuíciou a vie odhaliť tajomstvá ľudí, s ktorými je v kontakte.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 5. februára (TASR) - Dorota je grécke ženské meno a v preklade znamená "dar Boží". S nositeľkami krstného mena Dorota sa na Slovensku stretávame zriedkavo. Oslovujeme ich Dorka, Dorotka, Dorinka.
Doroty, ktoré oslavujú meniny 6. februára, majú dobrú schopnosť sebaovládania a pevnú vôľu, čo im umožňuje čeliť nepríjemným situáciám.
Keď dospievajú, sú ťažko usmerniteľné a dosť nezávislé. Už ako dievčatká bývajú veľmi "živé" a rozprávajú s takým presvedčením, že si vynútia súhlas. Dorotky pomerne zavčasu vedia, na aké povolanie sa chcú v živote zamerať. Môžu vykonávať profesiu lekárky, uplatnia sa napríklad aj v oblasti umenia.
Dorota je obdarená intuíciou a vie odhaliť tajomstvá ľudí, s ktorými je v kontakte.
Napriek úžasnej vitalite by si ženy s týmto menom mali dávať pozor na zdravie, najmä na zloženie jedál, na nepravidelné stravovanie a prepracovanosť.
Ich obľúbené farby sú zlatá, hnedá a žltá. Ochranné rastliny ľubovník a levanduľa, ochranné kamene jantár a ónyx.
Doroty, ktoré oslavujú meniny 6. februára, majú dobrú schopnosť sebaovládania a pevnú vôľu, čo im umožňuje čeliť nepríjemným situáciám.
Keď dospievajú, sú ťažko usmerniteľné a dosť nezávislé. Už ako dievčatká bývajú veľmi "živé" a rozprávajú s takým presvedčením, že si vynútia súhlas. Dorotky pomerne zavčasu vedia, na aké povolanie sa chcú v živote zamerať. Môžu vykonávať profesiu lekárky, uplatnia sa napríklad aj v oblasti umenia.
Dorota je obdarená intuíciou a vie odhaliť tajomstvá ľudí, s ktorými je v kontakte.
Napriek úžasnej vitalite by si ženy s týmto menom mali dávať pozor na zdravie, najmä na zloženie jedál, na nepravidelné stravovanie a prepracovanosť.
Ich obľúbené farby sú zlatá, hnedá a žltá. Ochranné rastliny ľubovník a levanduľa, ochranné kamene jantár a ónyx.