Dovolenka vo Vysokých Tatrách s deťmi. Tieto túry zvládnu aj najmenší

Bratislava 4. apríla (OTS) - Zoznámte vaše deti s prírodou a zoberte ich na ich prvý výlet do Vysokých Tatier. Fauna a flóra našej horskej pýchy im predstaví nový svet a zapíše sa do spomienok každodennými zážitkami. Vybrali sme pre vás tipy na nenáročné túry vo Vysokých Tatrách, ktoré zvládnu aj tí najmenší.Vysoké Tatry sú prepletené turistickými trasami a lesnými chodníčkami. Niektoré vedia byť náročné na kondíciu a čas a sú určené hlavne pre skúsených turistov. Ak chcete do prírody na poldenný či celodenný výlet zobrať aj svoje deti, vyberte sa na prechádzku na, ktoré ich príliš neunavia a zamestnajú ich pozornosť krásnymi scenériami. Najvhodnejší čas na túru s deťmi je letná alebo jesenná sezóna.Štrbské pleso je obľúbenou lokalitou pre rodiny s deťmi i rekreačných turistov, ktorí sa na šplhanie na štíty veľmi necítia. Dostanete sa semalebo vlastným autom. Prechádzku okolo plesa zvládnu aj tie najmenšie deti, vziať si môžete aj kočík či odrážadlo a zobrať deti na výlet za poznaním tatranskej prírody. Okolo plesa sú umiestnené informačné tabule i drobné atrakcie a počas celej prechádzky môžete obdivovať nádherné tatranské štíty či historické hotely.Zo Štrbského plesa sa môžete vydať na túru k Popradskému plesu po zelenej značke či priemerne náročnej trase po červenej značke. Ak máte so sebou kočík alebo bicykle, vyberte sa po asfaltovej ceste po modrej značke. Na túre cezza odmenu získate krásne výhľady na okolitú prírodu. Túra na Popradské pleso je jedna z najkrajších túr a vaše deti budú Vysokými Tatrami očarené a po túre tiež veľmi spokojné, že dokázali sami vyšliapať na takú krásne miesto.Pozemnou lanovkou, po turistickom chodníčku alebo s kočíkom po asfaltke. Na Hrebienok sa za mnohýmipre detských turistov dostanete viacerými spôsobmi zo Starého Smokovca a v každom ročnom období. Na Hrebienku sa prejdite kči k. Z Hrebienka sa vám naskytnú krásne výhľady a na krátkych prechádzkach k viacerým zaujímavým cieľom si deti dosýta užijú lesné cestičky.Vodopád Skok jea cesta k nemu vedie. Zo Štrbského plesa sa môžete vydať na túru k Vodopádu Skok, ktorá nie je technicky náročná, ale nie je ani ľahkou prechádzkou. Neustále mierne stúpajúci chodník zvládnu staršie deti a s malými deťmi v nosiči to budú musieť zvládnuť rodičia. S kočíkom sa k vodopádu však nedostanete – túra vedie lesnou cestou a horským chodníkom.je Kmeťov vodopád s výškou 80 metrov a dostanete sa k nemu spod Kriváňa alebo z Podbanského, náročnejšia túra vedie okolo Troch studničiek a tento variant je vhodný viac pre staršie deti. Ku Kmeťovmu vodopádu vedie asfaltová a čiastočne lesná cesta – trasa je vhodná aj pre. S kočíkom sa priamo k vodopádu nedostanete. Odmenou za prechádzku bude majestátny vodopád ukrytý v ihličnatom lese.Zdroj: Unsplash.com / Tomáš MalíkVaševo Vysokých Tatrách môže začať ešte pred prvou túrou. Vyberte si v Tatráchs tou správnou tatranskou atmosférou. Ak hľadáte ubytovanie na Slovensku alebo ubytovanie Tatry určite si svoj pobyt vyberiete na Hauzi je ubytovací portál s najviac slovenskými ubytovaniami na jednej stránke a v širokej ponuke si vyberiete ubytovanie pre vašu dovolenku, ktoré splní všetky vaše potreby i požiadavky. Moderná chata na prenájom vo Vysokých Tatrách, na samote pri lese či v blízkosti mestských atrakcií bude pre deti novou skúsenosťou a rozprávkovým zážitkom.