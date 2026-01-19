Máriovia sú vytrvalí a dokonale spôsobilí

< sekcia Magazín
Autor TASR
Bratislava 18. januára (TASR) - Mužské meno Mário má latinský pôvod a je domácou podobou rímskeho rodového mena Marius, ktoré znamená "muž". Na Slovensku je pomerne málo rozšírené. Prezývame ich aj Majo, Majko. Máriovia, ktorí oslavujú meniny 19. januára spolu s Drahomírami, predstierajú veľkú sebadôveru a radi dokazujú iným, že majú pravdu.
Stáva sa, že prejavia neistotu, čo si potom vyčítajú. Máriovia sú vytrvalí, dokonale spôsobilí na dlhotrvajúce štúdium, ku ktorému pristupujú svedomito. Kariéru môžu urobiť napríklad v školstve alebo v oblasti priemyslu.
Pokiaľ ide o ich zdravie, niekedy trpia bolesťami hlavy a podliehajú nervozite.
Ich šťastná farba je modrá. Ochranné rastliny citrónovník, modrý hyacint, ochranné kamene achát a granát.
