Drahoslav je rozvážny
Autor TASR
Bratislava 3. januára (TASR) - Mužské meno Drahoslav má slovanský pôvod, ktorého význam je "drahý tomu, komu je drahá sláva". Týchto mužov oslovujeme Drahoš, Drahoško, Drahoň.
Drahoslavovia, ktorí oslavujú meniny 4. januára, majú vyvážený charakter. Ich emotívnosť a aktívnosť je priemerná. Reagujú vždy s rozvahou, z hlbokého presvedčenia. Osobnostne sú títo muži prispôsobení čeliť životným ťažkostiam a bojovať až do konca. Zámerne si vyberajú povolanie, kde môžu prejaviť svoje názory.
Snom Drahoslavov je stať sa napríklad advokátom, sudcom, členom parlamentu alebo publicistom.
Ich citový život je pomerne ťažko pochopiteľný, lebo niekedy sa prejavujú ako vzťahovační, rebelantskí a konfliktní. V podstate majú pevné zdravie, ale mali by sa vyhýbať intelektuálnej preťaženosti, prospeje im často chodievať na čerstvý vzduch a naučiť sa mať rád nielen slnečné, ale aj hmlisté počasie.
Drahoslavovia sú citliví na vírusové choroby a slabší majú nervový systém.
Ovplyvňuje ich planéta Saturn. Totemová rastlina Drahoslavov je kostihoj, ochranný kameň granát a obľúbená farba hnedá.
