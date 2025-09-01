< sekcia Magazín
Drahoslavy majú výrazné sebavedomie
Sú vecné a nevydržia dlho na jednom mieste.
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Ženské meno Drahoslava má slovanský pôvod a znamená "drahá sláva". Na Slovensku oslovujeme nositeľky tohto menej zaužívaného mena Drahuša, Drahuška.
Drahoslavy, ktoré oslavujú meniny 1. septembra, oplývajú citmi a aktivitou. Sú vecné a nevydržia dlho na jednom mieste. Majú výrazné sebavedomie.
Ich svojský pohľad na život nás presviedča, že márne by sme sa usilovali, aby zmenili svoje názory. Napriek tomu, že sú energické, ich reakcie sú premyslené a väčšinou mierne. Drahušky sú tiež veľmi spoločenské bytosti a majú vzácnu schopnosť prispôsobiť sa každému.
Disponujú dobrou vitalitou a odolnosťou. Sú to maškrtnice, takže starosti im môže spôsobiť prípadná zvýšená hmotnosť.
Ovplyvňuje ich planéta Saturn. Ich šťastnými farbami sú hnedá, čierna a zelená. Ochranné rastliny kostihoj a štiav, ochranné kamene zafír, achát a opál.
