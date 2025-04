Dražia filmový model E.T.-Mimozemšťana, môže vyniesť 900.000 dolárov

New York 3. apríla (TASR) - Originálny animatronický model mimozemšťana vytvorený pre klasický film Stevena Spielberga "E.T. - Mimozemšťan" (1982) je na predaj v aukčnej sieni Sotheby's. Jeho cena sa odhaduje až na 900.000 dolárov, informuje TASR podľa správy tlačovej agentúry AFP.



Model, ktorý vytvoril oscarový taliansky odborník na špeciálne efekty Carlo Rambaldi, je jedným z troch modelov Mimozemšťana použitých vo filme. Konkrétne sa objavil v "šatníkovej scéne", keď sa E.T. skrýva v skrini medzi plyšovými hračkami.



Model vysoký 91,4 centimetra pochádza z Rambaldiho osobnej zbierky. Vyvolávacia cena v online predaji, ktorý sa skončí vo štvrtok 3. apríla, je 500.000 dolárov. Odhadovaná predajná cena je 600.000 až 900.000 dolárov.



"Tento model stelesňuje umeleckosť éry pred nástupom počítačom generovaných efektov. Ide o nostalgický kúsok hollywoodskej histórie, ktorý je rovnako podmanivý ako samotné príbehy," uviedla viceprezidentka spoločnosti Sotheby's Cassandra Hattonová.



Model E.T. - Mimozemšťana dokázal vykonať 150 rôznych pohybov, napríklad zamračiť sa alebo natiahnuť krk.



Rambaldi, priekopník animatroniky, ktorý zomrel v roku 2012 vo veku 86 rokov, spolupracoval na ďalších úspešných sci-fi filmoch vrátane Spielbergových Blízkych stretnutí tretieho druhu (1977), Votrelca (1979) Ridleyho Scotta, či King Konga (1976) Johna Guillermina.



Aukcia zahŕňa aj ďalšie predmety zo zbierky talianskeho umelca vrátane dvoch modelov pieskových červov, ktoré boli použité vo filme Duna (1984) Davida Lyncha.