Drevené komody

Bratislava 26. novembra (OTS) - Komoda sa v spálni síce nepovažuje za nevyhnutnosť, no v niektorých prípadoch sa bez nej nezaobídete. Dokážete do nej uložiť všetky veci, ktoré sa dajú zložiť, napríklad svetre; no i tie, ktoré nepotrebujete vešať, alebo ich denne nevyužívate. Netreba zabúdať ani na ponožky, spodné prádlo, pyžamá, či športové vybavenie, ktoré vďaka šuplíkom zaberie iba minimum odkladacieho priestoru. Komoda môže slúžiť aj ako toaletný či nočný stolík, prebaľovací pult, alebo priestor kam umiestniť televízor, vďaka čomu je to multifunkčný a univerzálny doplnok každej miestnosti. Hľadáte drevenú komodu , ktorá doplní váš interiér a zároveň dokonale naplní vaše potreby? Zvážte pri jej výbere nasledujúce tri body.Pred kúpou akéhokoľvek modelu komody sa musíte rozhodnúť, ako budete tento kus nábytku využívať. Plánujete do komody odložiť papiere, spodné prádlo, či detské hračky? Ak vám to priestor dovoľuje, zvážte investíciu do väčšieho a hlbšieho modelu, kam sa zmestí aj posteľná bielizeň. Neváhajte sa poobzerať po modeli, ktorý kombinuje úložné priestory rôznych veľkostí, čo je obzvlášť praktické v prípade, že potrebujete nájsť úložný priestor pre rôzne druhy oblečenia a doplnkov.Pekná komoda, ktorú ste videli u svojich priateľov, sa do vášho interiéru vôbec nemusí hodiť. Nábytok do spálne by mal spĺňať tieto vlastnosti:• Odolnosť – Zadná stena, dná zásuviek, a police musia uniesť váhu naskladaného oblečenia.• Multifunkčnosť – Aby ste sa vyhli neporiadku v spálni, vyberte si nábytok, ktorý zvládne viacero úloh. Siahnite napríklad po komode so zrkadlom.• Štýl – Vyberte si komodu, ktorá bude ladiť so zvyškom vášho nábytku a interiéru.• Správna veľkosť – Čím menšia izba, tým kompaktnejšia by vaša komoda mala byť.• Kvalitné materiály – Dvierka a zásuvky by sa mali zatvárať a otvárať ľahko a bez buchnutia. Investujte do ručne vyrábaného dreveného nábytku, ktorý je možné dotvoriť na základe vašich preferencií.Posledným dôležitým kritériom pri výbere komody je jej štýl. Farba a detaily sú to, čo nábytku dodáva charakter. Máte radi škandinávsky, minimalistický, industriálny, vintage, klasický, tradičný alebo rustikálny štýl? Vyberte si komodu, ktorú môžete jednoducho skombinovať s vašim súčasným nábytkom, prípadne sa poraďte priamo s odborníkmi Teraz, keď už viete, aké kritériá treba brať do úvahy pri výbere novej drevenej komody, nájdenie dokonalého modelu bude pre vás oveľa jednoduchšou a príjemnejšou úlohou. Medzi širokou ponukou komôd na trhu si v súčasnosti vyberie tú svoju naozaj každý.