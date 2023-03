Kapela Drť a Fedor Gál pokrstia album Kruh alebo špirála?

Bratislava 14. marca (TASR) – Kruh alebo špirála? je názov albumu, ktorý s kapelou Drť nahral filozof a publicista Fedor Gál. Tretí štúdiový album vydávajú symbolicky 14. marca, aby pripomenul tragický deň vzniku Slovenského štátu v roku 1939, ktorý kolaboroval s nacistickým Nemeckom. Vznik vojnového štátu si autori pripomínajú pilotným videoklipom ku skladbe 1945, ktorý nafilmoval Braňo Špaček. Albumovú novinku pokrstia v utorok v Bratislave. TASR o tom informovala manažérka kapely Martina Kotláriková.



Spresnila, že album s textami Fedora Gála a hudbou Miroslava Tótha je tiež reakciou na súčasnú spoločenskú situáciu. "Nesie však aj odkaz človeka, ktorý prežil holokaust a aktívne sa podieľal na zmene režimu v novembri 1989 ako jeden z lídrov Verejnosti proti násiliu. Fedor Gál sa tak predstavuje vo svojich 78 rokoch v úlohe slovesného vokalistu na podklade hudby napísanej Miroslavom Tóthom,“ približuje Kotláriková s tým, že nové skladby pripomínajú dôležité míľniky v našich dejinách od roku 1945, cez 1968, 1989, 1993 až po rok 2023.



Textové podklady pre album vytváral Gál počas doznievajúcej pandémie covidu a v dobe ruskej agresie na Ukrajine. "Tretia Drť je hlavne o vojne. Za jednej som sa narodil, do druhej som dokráčal na sklonku života. Polku života pritom za ostnatými drôtmi," hovorí k albumu, ktorý si podľa tvorcov kladie hlavnú otázku - je spoločenský vývoj bludný kruh alebo špirála, ktorá niekam smeruje?



O vizuálnu podobu albumovej novinky sa postarala grafická dizajnérka Tereza Maco s fotografiou Field trip od Martina Kollara. Album vydáva Tothemrecords.



Kapela Drť vznikla v roku 2019. Založil ju Miroslav Tóth, ktorý do nej prizval skladateľku a klávesistku Luciu Chuťkovú, gitaristu Mareka Buranovského, basgitaristu Mártona Csernovszkého a bubeníka Árona Portelekiho a Jozefa Krupu. Prvé dva albumy (Puntičkár, 2020 a Minister, 2022) nahrali so spevákom Michalom Kaščákom. K filmu Komúna nahrali skladbu Uprostred tmy na texty Marcela Strýka.







Videoklip 1945: