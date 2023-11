Druhá LP platňa skupiny Beatles s názvom With The Beatles má 60 rokov

Bratislava 23. novembra (TASR) - V poradí druhú LP platňu skupiny Beatles s názvom With The Beatles vydala spoločnosť EMI Parlophone 22. novembra 1963, deň nato sa dostala do všetkých obchodov na Britských ostrovoch. Je na nej štrnásť piesní, pod sedem z nich sa autorsky podpísala dvojica Lennon - McCartney, jednu zložil George Harrison a šesť bolo prevzatých od amerických interpretov. Beatles boli v tej dobe už populárni a tak iba predobjednávky na platňu vysoko prekročili 300.000 výliskov. Je samozrejmé, že dlhohrajúca platňa sa v rebríčku albumov dostala na prvú pozíciu a udržala sa v ňom 51 týždňov.



Štrnástku piesní začína na A strane song It Won't Be Long, ďalšími sú All I've Got To Do, All My Loving, Don't Bother Me, Little Child, Till There Was You, Please Mister Postman, na B strane potom Roll Over Beethoven, Hold Me Tight, You Really Got A Hold On Me, I Wanna Be Your Man, Devil In Her Heart, Not A Second Time, štrnástou je Money (That's What I Want). Prvýkrát dostal autorskú príležitosť George Harrison, na albume je jeho skladba Don't Bother Me.



Oficiálna diskografia najslávnejšej štvorice 20. storočia od roku 1962 do ich rozchodu v roku 1970 obsahuje 23 singlov, 13 EP platní a 13 albumov. Podľa katalógu vydavateľstva EMI obsahujú tieto nosiče 211 skladieb, z nich je 187 vlastných a 24 prevzatých, tie prevzaté sú všetky od amerických interpretov. Prvým bol singel Love Me Do, vydaný 5. októbra 1962, poslednou LP platňa Let It Be, vydaná 8. mája 1970.